Tim Indonesia untuk Asian Games 2026 Resmi Dikukuhkan, 430 Atlet Siap Tampil

JawaPos.com - Tim Indonesia untuk Asian Games 2026 resmi dikukuhan di Wisma Serbaguna, GBK, Jakarta, Rabu (9/9).

Kontingen Merah Putih dipastikan siap tampil dalam gelaran multi event bergengsi se-Asia tersebut.

Upacara pengukuhan Tim Indonesia dihadiri langsung Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir sebagai pembina upacara.

Selain itu, turut hadir perwakilan atlet dan pengurus cabang olahraga, serta ofisial tim.

Dalam prosesi tersebut Ketua NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari secara resmi mengukuhkan Kontingen Indonesia yang akan berlaga di Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Jepang.

“Dengan mengucap bismillah, Kontingen Indonesia dengan ini resmi dikukuhkan,” tutur Okto.

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Sementara itu, Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026, Todotua Pasaribu, memastikan seluruh atlet dalam kondisi siap.

Dia bahkan menyebut perjuangan atlet Merah Putih sudah dimulai sebelum rombongan bertolak menuju Jepang.