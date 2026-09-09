Tim Indonesia untuk Asian Games 2026 Resmi Dikukuhkan, 430 Atlet Siap Tampil

Tim Indonesia untuk Asian Games 2026 dikukuhkan dengan kekuatan 430 atlet. (Istimewa)
JawaPos.com - Tim Indonesia untuk Asian Games 2026 resmi dikukuhan di Wisma Serbaguna, GBK, Jakarta, Rabu (9/9).
Kontingen Merah Putih dipastikan siap tampil dalam gelaran multi event bergengsi se-Asia tersebut.
Upacara pengukuhan Tim Indonesia dihadiri langsung Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir sebagai pembina upacara.
Selain itu, turut hadir perwakilan atlet dan pengurus cabang olahraga, serta ofisial tim.
Dalam prosesi tersebut Ketua NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari secara resmi mengukuhkan Kontingen Indonesia yang akan berlaga di Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Jepang.
“Dengan mengucap bismillah, Kontingen Indonesia dengan ini resmi dikukuhkan,” tutur Okto.
Sementara itu, Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026, Todotua Pasaribu, memastikan seluruh atlet dalam kondisi siap.
Dia bahkan menyebut perjuangan atlet Merah Putih sudah dimulai sebelum rombongan bertolak menuju Jepang.
"Perjuangan tim kontingen sudah dimulai sebelum berangkat. Beberapa hari terakhir ada tantangan soal rute perjalanan akibat erupsi Anak Krakatau. Kami berkoordinasi dengan maskapai terkait. Saat ini, situasi di Aichi Nagoya juga sedang musibah semoga segera mereda. Semangat kami tidak menurun," ujar Todotua.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!
Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara