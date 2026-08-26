Lampaui Rekor Yayuk Basuki, Alex Eala Kini Jadi Petenis Asia Tenggara dengan Ranking Tertinggi

Alex Eala naik ke peringkat 18 dunia WTA dan melewati rekor Yayuk Basuki. Ia kini menjadi petenis putri Asia Tenggara dengan ranking tertinggi. (Dok. Olympics)
JawaPos.com – Alex Eala mencatat sejarah setelah naik dua setrip ke peringkat 18 dunia dalam daftar terbaru WTA yang dirilis Senin (24/8). Petenis Filipina itu melewati rekor legenda Indonesia Yayuk Basuki dan Tamarine Tanasugarn (Thailand), yang sebelumnya sama-sama pernah menempati posisi ke-19 dunia.
Yayuk mencapai peringkat terbaiknya pada Oktober 1997, sedangkan Tamarine menyamai pencapaian tersebut pada 2002. Dengan kini berada di posisi ke-18, Eala resmi menjadi petenis putri Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi sepanjang sejarah WTA.
Eala merayakan pencapaian tersebut dengan candaan. Dia mengunggah tangkapan layar profil WTA-nya di Instagram Stories dengan tulisan, ”Turned 18 twice in this lifetime” atau sudah dua kali menginjak usia 18 tahun dalam hidup.
Candaan tersebut merujuk pada usianya yang kini 21 tahun sekaligus posisi ke-18 yang ditempatinya dalam ranking WTA.
Namun, Eala bukan satu-satunya petenis Asia Tenggara yang mencatat career-high pekan ini. Petenis Indonesia Janice Tjen juga naik ke peringkat 35 dunia.
Sementara itu, petenis Thailand Lanlana Tararudee dan Mananchaya Sawangkaew masing-masing mencapai ranking tertinggi di posisi 72 dan 97.
Dengan demikian, Eala, Tjen, Tararudee, dan Sawangkaew kini menjadi empat petenis putri Asia Tenggara dengan peringkat WTA tertinggi.
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Jawa Pos
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