Petenis India Karan Singh Juara Seri Keempat ITF M15 di Bali

Juara tunggal putra seri keempat ITF World Tennis Tour M15 Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 petenis India Karan Singh (kiri) bersama runner-up asal Selandia Baru Isaac Becroft (kanan) seusai partai final di Bali Beach Country Club, Nusa Dua, Bali. (Istimewa)
JawaPos.com - Petenis India Karan Singh menjadi juara tunggal putra seri keempat ITF World Tennis Tour M15 Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026.
Dia mengalahkan wakil Selandia Baru Isaac Becroft pada partai final di Bali Beach Country Club, Nusa Dua, Bali, Minggu (6/9).
Karan yang menempati peringkat 595 ATP menang dua set langsung atas Becroft dengan skor 7-5, 7-6 (3) dalam pertandingan yang berlangsung selama dua jam lima menit.
"Merupakan sebuah kebanggaan dapat menjadi yang terbaik di ajang M15 Bali, mengingat lawannya juga bermain sangat luar biasa," kata Karan dilansir dari Antara.
Kemenangan tersebut diraih Karan melalui pertarungan sengit menghadapi Becroft yang merupakan juara seri kedua M15 Bali pada Agustus.
Pada set pertama, kedua petenis menampilkan karakter permainan berbeda.
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Karan bermain tenang dan mengandalkan konsistensi, sedangkan Becroft tampil agresif dengan mengandalkan kelincahan untuk menekan lawannya.
Karan akhirnya mampu mengamankan set pertama dengan skor 7-5.
Memasuki set kedua, Becroft meningkatkan intensitas permainan untuk memaksakan terjadinya set penentuan.
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Jawa Pos
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