Laju Aldila Sutjiadi Terhenti di Perempat Final US Open 2026

JawaPos.com - Petenis ganda putri Indonesia, Aldila Sutjiadi, menelan kekalahan di babak perempat final US Open 2026. Berpasangan dengan Erin Routliffe, Aldila kalah dari pasangan tuan rumah, Ashlyn Krueger/Robin Montgomery.

Aldila/Routliffe menelan kekalahan dalam dua set langsung dengan skor 6(5)-7(7) dan 3-6. Pertandingan tersebut berlangsung di Billie Jean King National Stadium, New York, Amerika Serikat, Rabu (9/9) dini hari WIB.

Jalannya Pertandingan Aldila/Routliffe mengawali pertandingan dengan persaingan ketat melawan tuan rumah. Sempat saling mengejar, kedua pasangan terus mempertahankan servis hingga kedudukan kembali imbang 4-4.

Persaingan sengit berlanjut di pengujung set pertama. Setelah melalui deuce, Krueger/Montgomery sempat berbalik unggul 5-4, tetapi Aldila/Routliffe mampu memberikan respons hingga pertandingan harus ditentukan melalui tie break.

Pada tie break, Aldila/Routliffe lebih dahulu mencatatkan poin. Namun, Krueger/Montgomery mampu merebut dua angka beruntun untuk mengamankan set pertama dengan kemenangan 7(7)-6(5).

Memasuki set kedua, Aldila/Routliffe sempat memimpin sebelum Krueger/Montgomery menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Momentum kemudian berpihak kepada pasangan Amerika Serikat setelah mereka berhasil merebut gim saat Aldila/Routliffe memegang servis dan berbalik unggul 4-3.

Krueger/Montgomery semakin konsisten pada akhir set kedua dan mampu mempertahankan keunggulan. Mereka akhirnya mengamankan kemenangan dengan skor 6-3 sekaligus memastikan kemenangan atas Aldila/Routliffe.

Aldila Sutjiadi Ukir Prestasi Manis Meski Terhenti di Perempat Final Meski gagal melaju ke babak semifinal, pencapaian Aldila layak diapresiasi. Kelolosannya ke babak perempat final menjadi prestasi manis dalam karier profesionalnya.