Tembus Jump-Off, Jeihan Widjaya Runner-Up Kelas 105 cm U21

JawaPos.com - Narantraya Jeihan Widjaya menunjukkan performa apik pada Piala Panglima TNI 2026. Rider berusia 12 tahun tersebut finis sebagai runner-up kelas Show Jumping 105 cm U-21 setelah bersaing dengan para peserta yang lebih senior.

Berduet dengan Willoo dari Almor Stable, Jeihan tampil agresif sejak Round 1.

Dia mencatat waktu 63,81 detik, tercepat di babak tersebut.

Satu rintangan yang terjatuh membuatnya mendapat empat jumping penalty.

Namun, hasil itu tetap cukup untuk mengantarnya ke babak Jump-Off.

Pada babak penentuan, Jeihan kembali menampilkan performa solid.

Dia menyelesaikan lintasan dalam 43,97 detik untuk mengamankan posisi kedua kelas 105 cm U-21.

Hasil tersebut menjadi bagian dari proses pematangan Jeihan di arena kompetisi.