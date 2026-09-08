Bukan Sekadar Latihan, TC KONI Klungkung Digelar untuk Dongkrak Medali Porprov

JawaPos.com - KONI Klungkung menggelar pemusatan latihan atau training center (TC) lintas cabang olahraga (cabor) sebagai persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). Program ini berfokus pada peningkatan fisik, mental, dan daya juang atlet.

Ketua KONI Klungkung Anak Agung Gde Anom mengatakan TC bertujuan menyamakan kesiapan atlet sekaligus meningkatkan peluang perolehan medali.

“Tujuan utama dari TC ini adalah untuk membangun fondasi fisik dan mental yang kokoh, sehingga para atlet tidak hanya siap secara strategi, tetapi juga memiliki daya juang tinggi guna meningkatkan perolehan medali dan mengharumkan nama Kabupaten Klungkung di ajang Porprov mendatang,” beber Gde dalam keterangannya, Senin (7/9).

Sementara itu, Ketua FOKSI Klungkung Wayan Sukedana menyambut positif program tersebut. “Program ini sangat menunjang kesiapan untuk meningkatkan fisik seluruh atlet di setiap cabor. Khusus untuk cabang olahraga Kabaddi, program ini sangat bagus karena disiplin kami membutuhkan kondisi fisik yang prima. Gerakan-gerakan yang diajarkan dalam latihan fisik ini sepenuhnya mendukung peningkatan kemampuan spesifik atlet di lapangan,” aku Sukedana.

Di sisi lain, atlet Muay Thai, Marcel, juga menilai TC bermanfaat untuk membangun mental sebelum bertanding.

“Kegiatannya sangat seru dan bermanfaat. Ini sangat penting untuk melatih mental kami menjelang pertandingan, terutama sebagai persiapan menuju ajang Porprov (Pekan Olahraga Provinsi) dan tingkat profesi lainnya,” pungkas Marcel.