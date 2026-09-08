Aldila Sutjiadi Ukir Prestasi Manis, Tembus Perempat Final US Open 2026!

JawaPos.com - Petenis ganda putri Indonesia, Aldila Sutjiadi, mengukir prestasi manis dengan menembus babak perempat final US Open 2026. Berpasangan dengan petenis asal Selandia Baru, Erin Hope Routliffe, Aldila bungkam Anna Bondar (Hungaria)/Anhelina Kalinina (Ukraina) di ababk 16 besar.

Aldila/Routliffe menang atas Anna/Anhelina dalam tiga set dengan skor 6-2, 4-6, dan 6-2. Pertandingan tersebut berlangsung di Billie Jean King National Tennis Center, New York, Amerika Serikat, Selasa (8/9) dini hari WIB.

Aldila/Routliffe tampil agresif sejak awal hingga berhasil mengamankan kemenangan meyakinkan dengan skor 6-2. Kemudian di set kedua, mereka mendapatkan perlawanan sengit dan selalu tertinggal sampai akhirnya kalah 4-6.

Untungnya, Aldila/Routliffe berhasil bangkit di set ketiga. Pasangan Indonesia-Selandia Baru itu bahkan sempat unggul 4-0, sebelum akhirnya menutup set ketiga dengan kemenangan 6-2 atas Anna/Anhelina.

Bagi Aldila, kemenangan ini menjadi prestasi manis dalam karier profesionalnya. Sebab, untuk pertama kalinya ia berhasil menembus babak perempat final di ajang Grand Slam nomor ganda putri.

Prestasi terbaikAldila di ajang Grand Slam nomor ganda putri sebelumnya adalah melaju ke babak 16 besar. Petenis berusia 31 tahun itu sudah meraihnya di empat turnamen, yakni Australia Open (2023), French Open (2023), Wimbledon (2023-2024), dan US Open 2023).

Dengan demikian, Aldila berhasil mempertajam prestasi dalam karier profesionalnya. Peluangnya untuk melangkah lebih jauh pun masih terbuka lebar.