Odekta Bidik Rekor Baru di Asian Games, Bawa Misi ”Balas Dendam”

JawaPos.com – Odekta Elvina Naibaho tidak puas hanya dengan memegang rekor nasional maraton putri. Pelari Indonesia itu membidik catatan waktu yang lebih tajam sekaligus ingin memperbaiki hasil saat tampil di Asian Games Aichi-Nagoya pada 19 September–4 Oktober mendatang.

”Tentu saja sebagai atlet punya ambisi. Ego pasti ada. Namanya berlomba kan harus ada yang terbaik,” kata Odekta saat konferensi pers Pertamina Eco RunFest 2026 di Jakarta, Rabu (26/8).

Ambisi tersebut bukan tanpa alasan. Tahun lalu, di Gold Coast Marathon, Queensland, Odekta menorehkan sejarah dengan mencatat waktu 2 jam 31 menit 34 detik. Catatan tersebut mematahkan rekor Triyaningsih, 2 jam 31 menit 39 detik, yang telah bertahan lebih dari 14 tahun.

Catatan Odekta itu juga lebih baik daripada pencapaiannya di Asian Games Hangzhou. Saat itu, dia finis dengan waktu 2 jam 37 menit 51 detik.

Karena itu, Asian Games 2026 menjadi kesempatan Odekta untuk memperbaiki hasil tersebut. Dia menyebut ajang di Jepang nanti sebagai momen ”balas dendam”.

”Apa pun hasilnya nanti, setidaknya show dulu, berlomba dulu. Karena hanya Tuhan yang tahu hasilnya,” tutur Odekta.

Target memperbaiki catatan waktu sekaligus peringkat membuat persiapan Odekta terus digeber. Saat ini, persiapannya bersama pelatnas PB PASI telah mencapai 80 persen.

Selain latihan, Odekta juga ”mengetes mesin” melalui sejumlah lomba. Salah satunya Maybank Marathon di Bali pada pekan lalu (23/8).