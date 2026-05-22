PB ORADO Resmi Masuk Anggota KONI Pusat

JawaPos.com - Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional (PB ORADO) resmi menjadi anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat setelah diputuskan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) KONI 2026 di Jakarta, Kamis.

Wakil Ketua Umum III Bidang Organisasi KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn.) Andrie T.U. Soetarno, mengatakan bahwa ORADO telah memenuhi unsur organisasi dan pembinaan untuk menjadi bagian dari KONI Pusat.

"Dan secara resmi ORADO bisa menjadi anggota KONI Pusat, setuju," kata Andrie dalam Musornaslub KONI 2026.

Andrie memaparkan bahwa ORADO saat ini berkembang begitu signifikan meski relatif singkat tapi mampu menunjukkan pertumbuhan organisasi baik dari sisi kepengurusan maupun pembinaan atlet di daerah.

Hal tersebut dinilai menjadi modal penting dalam membangun olahraga domino sebagai cabang olahraga yang terstruktur dan kompetitif.

Ketua Umum PB ORADO Yooky Tjahrial menyambut baik federasinya resmi masuk dalam keanggotaan KONI Pusat dan berharap momentum penting ini akan membawa organisasinya terus berkembang.

“Ini bukan hanya pengakuan terhadap organisasi, tetapi juga bentuk kepercayaan bahwa olahraga domino memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai olahraga prestasi,” ujar Yooky.

Menurut dia, status sebagai anggota KONI Pusat akan menjadi pijakan bagi ORADO untuk memperkuat pembinaan atlet, memperluas struktur organisasi, serta meningkatkan kualitas kompetisi di berbagai daerah.