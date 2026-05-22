PB ORADO Sah Jadi Anggota KONI Pusat, Siap Lahirkan Atlet Domino Berprestasi

JawaPos.com - Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional (PB ORADO) resmi menjadi anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat. Keputusan tersebut disampaikan dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) KONI 2026 di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Wakil Ketua Umum III Bidang Organisasi KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn.) Andrie T.U. Soetarno, mengungkapkan bahwa PB ORADO telah memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari KONI Pusat. PB ORADO disebut telah memenuhi unsur organisasi dan pembinaan untuk menjadi bagian dari KONI Pusat.

“Dan secara resmi ORADO bisa menjadi anggota KONI Pusat, setuju,” kata Andrie dalam Rakernas dan Musornaslub KONI 2026 di Jakarta pada Kamis (21/5) kemarin.

Menurut Andrie, perkembangan ORADO dalam waktu relatif singkat menunjukkan pertumbuhan organisasi yang signifikan, baik dari sisi kepengurusan maupun pembinaan atlet di daerah. Hal tersebut dinilai menjadi modal penting dalam membangun olahraga domino sebagai cabang olahraga yang terstruktur dan kompetitif.

Andrie menambahkan, keberadaan ORADO di bawah KONI diharapkan mampu memperkuat sistem pembinaan atlet. Serta membuka peluang olahraga domino berkembang hingga level nasional dan internasional.

Ketua Umum PB ORADO, Yooky Tjahrial, menyebut pengakuan sebagai anggota KONI Pusat menjadi momentum penting dalam perjalanan organisasi olahraga domino. Sebab, olahraga domino diklaim tengah berkembang secara nasional.

“Ini bukan hanya pengakuan terhadap organisasi, tetapi juga bentuk kepercayaan bahwa olahraga domino memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai olahraga prestasi,” ujar Yooky.

Menurut dia, status sebagai anggota KONI Pusat akan menjadi pijakan bagi ORADO untuk memperkuat pembinaan atlet, memperluas struktur organisasi, serta meningkatkan kualitas kompetisi di berbagai daerah. Pihaknya menegaskan siap melahirkan atlet nasional berkualitas.