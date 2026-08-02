Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

Atlet voli Indonesia, Widya Rayi Fadhilah Lail, meninggal dunia. (Instagram/@jpevolley)
JawaPos.com - Kabar duka datang dari dunia voli Indonesia. Atlet muda Tanah Air, Widya Rayi Fadhilah Lail, meninggal dunia pada Sabtu, 1 Agustus 2026.
Kabar duka tersebut disampaikan oleh mantan klubnya, Jakarta Pertamina Enduro melalui akun instagramnya pada Minggu (2/8/2026). Klub juara Proliga 2026 itu menyampaikan belasungkawa mendalam atas kepergian Widya.
“Turut berduka cita atas berpulangnya atlet berprestasi Widya Rayi Fadhilah,” tulis Jakarta Pertamina Enduro dalam akun instagramnya @jpevolley, Minggu (2/8/2026).
“Segenap keluarga besar Jakarta Pertamina Enduro menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan,” sambungnya.
“Selamat beristirahat dengan tenang, Widya,” tutup pernyataan tersebut.
Widya sempat masuk dalam skuad Jakarta Pertamina Fastron, kini Jakarta Pertamina Enduro, pada Proliga 2023. Pemain berposisi opposite itu diketahui pernah menjadi rekan setim Megawati Hangestri Pertiwi dan Yolla Yuliana.
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Pada Proliga 2023, Widya sukses membawa Jakarta Pertamina Fastron melaju ke partai final. Namun sayangnya, mereka harus puas finis sebagai runner-up setelah kalah dari Bandung BJB Tandamata dengan skor akhir 3-2 (25-27, 22-25, 26-24, 26-24, 8-15).
Selain itu, Widya merupakan pemain muda yang berasal dari klub Jakarta, Bharata Muda. Dia turut mengantarkan klubnya berlaga sampai ke babak final Livoli Divisi 1 pada 2022 dan 2024.
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