Jakarta LavAni Livin Transmedia dan Jakarta Pertamina Enduro Rebut Gelar Juara Proliga 2026!

Sejumlah pemain Jakarta Lavani Livin' Transmedia usain mencetak poin saat melawan Surabaya Samator dalam Final Four Proliga 2026 di Jawa Pos Arena, Surabaya, Minggu (5/4/2026). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Juara Proliga 2026 telah diketahui pada Sabtu (25/4/2026). Jakarta LavAni Livin Transmedia merebut mahkota juara di sektor putra, sementara gelar untuk tim putri berhasil diraih Jakarta Pertamina Enduro.
Tim voli putra Jakarta LavAni merebut gelar juara usai menumbangkan Jakarta Bhayangkara Presisi pada laga kedua grand final di GOR Among Rogo, Yogyakarta. Dalam laga ini, Jakarta LavAni menang lewat drama empat set dengan skor akhir 3-1 (25-22, 25-20, 18-25, dan 25-22).
Dengan kemenangan ini, Jakarta LavAni tak perlu melakoni laga ketiga pada Minggu (26/4). Sebab, mereka sudah meraih dua kemenangan dalam format best of three.
Sebelumnya, pada Jumat (24/4) kemarin, Jakarta LavAni juga sukses menjinakkan Jakarta Bhayangkara Presisi. Tim milik mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu menang dengan skor 3-1 (25-22, 22-25, 25-16, dan 25-17).
Secara total, ini menjadi gelar ketiga yang berhasil diraih Jakarta LavAni setelah musim 2022 dan 2023. Dio Zulfikri dan kawan-kawan harus puasa gelar dua tahun lamanya, setelah kalah dari Jakarta Bhayangkara Presisi di dua final musim 2024 dan 2025.
Sementara, tim putri Jakarta Pertamina Enduro merebut gelar juaranya setelah bungkam Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia. Megawati Hangestri dan kawan-kawan menang meyakinkan dengan skor akhir 3-0 (25-19, 25-23, dan 25-21).
Sama seperti Jakarta LavAni, Jakarta Pertamina Enduro juga tak perlu melakoni laga ketiga pada Minggu (26/4). Karena pada leg pertama, mereka sukses mengandaskan Gresik Phonska dengan skor akhir 3-1 (19-25, 25-19 25-19, dan 25-21).
Kemenangan ini melengkapi dominasi JPE sepanjang musim 2026. Kehadiran Megawati Hangestri yang dipadukan dengan kualitas pemain kelas dunia seperti Voronkova dan Wilmai Salas terbukti menjadi formula mematikan bagi lawan-lawan mereka.
Ini merupakan gelar keempat kali yang diraih Jakarta Pertamina Enduro sejak keikutsertaan 2013. Sedangkan bagi Gresik Phonska, sejak mengikuti Proliga dari awal (2002) belum sekalipun meraih trofi juara.
