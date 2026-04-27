Alessandro Lodi Anggap Irina Voronkova Ubah Jakarta Pertamina, Jadi Penyebab Gresik Phonska Gagal Juara Proliga

Pemain Jakarta Pertamina Enduro Irina Voronkova melakukan spike ke arah pemain Jakarta Electric PLN Mobile dalam Final Four Proliga 2026 di Jawa Pos Arena, Jalan Ahmad Yani, Jumat (2/4/2026). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia harus memupus ambisi untuk meraih gelar juara Proliga pertama kalinya. Meski selalu menang lawan Jakarta Pertamina Enduro (JPE) di babak reguler, mereka justru keok saat final four dan grand final Proliga 2026 di GOR Amongrogo, Jogjakarta.
Menurut pelatih Phonska Plus Alessandro Lodi, kehadiran Irina Voronkova di Pertamina jadi pembeda. Sejak Voronkova gabung di babak final four, Phonska belum sekalipun meraih kemenangan dalam empat laga melawan Pertamina.
“Ceritanya sangat sederhana. Voronkova mengubah tim ini (Pertamina),” kata Lodi. “Dan terutama bukan karena seberapa bagus dia, penampilannya jelas luar biasa. Tetapi yang terpenting adalah dia sangat bagus sehingga performa semua pemain juga meningkat,” tuturnya.
Ya, menurut Lodi, kehadiran Voronkova membuat kepercayaan diri pemain Pertamina meningkat. Sebab, outside hitter asal Rusia itu bisa melakukan hampir semua hal di lapangan. Mulai menyerang, bertahan, hingga memberi arahan ke pemain lain.
“Semua pemain (Pertamina) tahu dia (Voronkova) yang menopang mereka. Semua pemain memiliki kekuatan ekstra ini, mereka akhirnya juga lebih rileks. Mereka tahu mereka akan menang,” beber Lodi.
Lebih lanjut, Lodi menyebut jika Phonska musim ini sebenarnya bisa mengalahkan tim yang diperkuat pemain dunia. Seperti misalnya Jakarta Electric PLN yang menghadirkan Kara Bajema dan Neriman Ozsoy, atau Pertamina yang saat babak reguler merekrut Yana Shcherban.
Namun, Voronkova yang datang menggantikan Shcherban, berada di level yang benar-benar berbeda. “Ada alasan mengapa dia (Voronkova) menjadi salah satu pemain terbaik di dunia selama tujuh atau delapan tahun terakhir,” puji Lodi.
“Scherban bukan pemain yang buruk, dia adalah pemain inti di Liga Serie A1 (Italia). Tetapi ketika kami menghadapi (Wilma) Salas dan Voronkova, para pemain ini membuat timnya tak terkalahkan. Kami harus memberi hormat dan mengakui (kekalahan).”
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!