MotoGP: Kebiasaan Unik Ai Ogura, Rider Aprilia Pilih Belajar di Atas Motor Ketimbang Gym

Ai Ogura merayakan kemenangan usai finis pertama pada MotoGP Belanda 2026 di Sirkuit Assen, mengungguli Raul Fernandez dan Jorge Martin dalam duel sengit hingga lap terakhir. (MotoGP)
JawaPos.com - Di era ketika pembalap MotoGP berlomba membentuk tubuh di gym, Ai Ogura justru menempuh jalan berbeda. Pembalap Trackhouse Aprilia yang baru meraih kemenangan perdana di Assen itu, lebih banyak berlatih di atas motor ketimbang latihan angkat beban.
Kebiasaan unik Ogura itu diungkap Norman Rank, mantan kepala kru yang mendampinginya di Honda Team Asia dan MSi hingga meraih gelar Moto2 2024. Menurut Rank, kemampuan Ogura dibangun dari bakat dan feeling, bukan power.
“Ogura tidak mengendarai motor dengan kekuatan fisik, tetapi dengan bakat,” kata Rank kepada Speedweek.
“Dia selalu mengatakan tempat terbaik untuk belajar adalah di atas motor. Karena itu, dia memiliki sekitar enam motor di rumah yang sering dipakai berlatih. Dia tidak pergi ke gym kecuali memang diperlukan.”
Rank menilai pendekatan tersebut berbeda dengan tren pembalap MotoGP saat ini yang terlalu fokus membangun massa otot.
“Beberapa pembalap muda, hanya dalam setahun, tubuhnya berubah seperti petinju profesional atau atlet MMA. Padahal otot-otot itu juga membutuhkan oksigen,” tuturnya.
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