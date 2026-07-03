Ai Ogura Akhiri Penantian 25 Tahun Yamaha, Jadi Pembalap Reguler Tim Pabrikan di MotoGP

JawaPos.com - Selama hampir 25 tahun era MotoGP, Yamaha belum pernah mempercayakan satu kursi tim pabrikannya kepada pembalap asal Jepang secara penuh. Namun, penantian itu berakhir ketika mereka mengumumkan Ai Ogura sebagai tandem Jorge Martin pada Rabu (1/7).

Sebelumnya, Yamaha Factory Racing memang pernah merekrut pembalap Jepang seperti Norifumi “Norick” Abe, Wataru Yoshikawa, atau Katsuyuki Nakasuga. Tapi, mereka hanya berstatus sebagai wildcard atau pengganti dan tidak membalap selama satu musim penuh.

Karena itulah, Ogura bakal tercatat sebagai pembalap Jepang pertama yang akan tampil penuh bersama tim utama Yamaha di era MotoGP. “Kami sangat bangga kembali menyambut pembalap Jepang di Yamaha Factory Team,” ujar Managing Director Yamaha Motor Racing Paolo Pavesio dikutip dari keterangan resmi tim.

“Perkembangan Ai selama satu setengah musim terakhir sangat luar biasa. Bakat, etos kerja, dan potensinya membuat kami yakin dia bisa berkembang menjadi salah satu pembalap terbaik di kejuaraan ini,” lanjutnya.