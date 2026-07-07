Red Bull KTM Cuci Gudang! Ini Susunan Pembalap MotoGP 2027

JawaPos.com - Red Bull KTM melakukan cuci gudang pembalap utama setelah Pedro Acosta dipastikan bergabung dengan Ducati Lenovo pada MotoGP musim 2027, dikutip dari ANTARA.

Red Bull KTM kemudian bergerak cepat dengan mendatangkan pembalap Gresini Racing Alex Marquez dan pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio.

Tim Austria ini kemudian mengikat Alex dan Diggia dengan kontrak jangka panjang mulai 2027 dan seterusnya.

Di sisi Gresini Racing dipastikan berpisah dengan Alex Marquez dan Fermin Aldeguer.

Tim yang akan tetap menggunakan motor Ducati musim depan ini kemudian menunjuk Joan Mir dan rookie Daniel Holgado sebagai pembalap utama untuk musim 2027.

Sementara Pertamina Enduro VR46 Racing Team masih belum melakukan gerakan konkrit menyusul keluarnya Diggia dari tim.

Tim yang dimiliki oleh Valentino Rossi ini belum menunjukkan tanda-tanda merekrut pembalap untuk musim depan.

Yamaha Monster Energy juga telah resmi mengumumkan dua pembalap utamanya untuk musim depan, yakni Jorge Martin dan Ai Ogura.