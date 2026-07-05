Tinggalkan Tradisi! Bos Ducati Tegaskan Alasan Tak Pakai Rider Italia di MotoGP 2027

JawaPos.com - Tim pabrikan Ducati Lenovo dipastikan tampil tanpa pembalap Italia pada kompetisi balap MotoGP 2027. CEO Ducati, Claudio Domenicali, mengungkapkan alasan di balik keputusan yang mengakhiri tradisi tim tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Ducati Lenovo membuat langkah kejutan mulai musim 2027. Pasalnya, tim yang bermarkas di Borgo Panigale, Italia, itu akan diperkuat duo Spanyol, Marc Marquez dan Pedro Acosta.

Tim pabrikan asal Italia itu memperpanjang kontrak Marquez hingga 2028, dan merekrut Acosta dari KTM dengan durasi kontrak dua tahun. Artinya, kedua rider Spanyol itu akan menjadi ujung tombak Ducati Lenovo hingga MotoGP 2028.

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Acosta hadir sebagai pengganti Francesco Bagnaia. Setelah mengukir dua gelar juara bersama Ducati Lenovo, murid Valentino Rossi itu memutuskan hengkang dan menandatangani kontrak selama empat tahun bersama tim rival, Aprilia Racing.

Keputusan Ducati Lenovo mengandalkan pembalap Spanyol ini mengundang sorotan. Sebab, mereka memutus tradisi memakai pembalap Italia. Langkah ini menandai pertama kalinya dalam sejarah sejak era 2011 di mana Ducati tanpa pembalap asal negaranya sendiri.

Mengenai hal itu, Domenicali menegaskan bahwa misi Ducati murni untuk membentuk tim yang kuat demi bersaing dalam kejuaraan. Dia mengungkapkan bahwa pihaknya mengedepankan performa, bukan paspor.

"Saat menyusun tim pabrikan, kriteria utama kami adalah performa. Kami tidak memilih berdasarkan paspor,” tegas Domenicali, dilansir dari Motosan, Minggu (5/7/2026).

“Kami tidak ingin membentuk tim nasional Spanyol, melainkan pasangan pembalap terbaik. Kami memilih dua pembalap yang kami yakini mampu memberi dorongan terbesar bagi tim,” sambungnya.