Tinggalkan Tradisi! Bos Ducati Tegaskan Alasan Tak Pakai Rider Italia di MotoGP 2027

Marc Marquez sukses menembus Q2 dalam comeback-nya di Practice MotoGP Italia 2026 di Sirkuit Mugello. (Ducati Corse)
JawaPos.com - Tim pabrikan Ducati Lenovo dipastikan tampil tanpa pembalap Italia pada kompetisi balap MotoGP 2027. CEO Ducati, Claudio Domenicali, mengungkapkan alasan di balik keputusan yang mengakhiri tradisi tim tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
Ducati Lenovo membuat langkah kejutan mulai musim 2027. Pasalnya, tim yang bermarkas di Borgo Panigale, Italia, itu akan diperkuat duo Spanyol, Marc Marquez dan Pedro Acosta.
Tim pabrikan asal Italia itu memperpanjang kontrak Marquez hingga 2028, dan merekrut Acosta dari KTM dengan durasi kontrak dua tahun. Artinya, kedua rider Spanyol itu akan menjadi ujung tombak Ducati Lenovo hingga MotoGP 2028.
Acosta hadir sebagai pengganti Francesco Bagnaia. Setelah mengukir dua gelar juara bersama Ducati Lenovo, murid Valentino Rossi itu memutuskan hengkang dan menandatangani kontrak selama empat tahun bersama tim rival, Aprilia Racing.
Keputusan Ducati Lenovo mengandalkan pembalap Spanyol ini mengundang sorotan. Sebab, mereka memutus tradisi memakai pembalap Italia. Langkah ini menandai pertama kalinya dalam sejarah sejak era 2011 di mana Ducati tanpa pembalap asal negaranya sendiri.
Mengenai hal itu, Domenicali menegaskan bahwa misi Ducati murni untuk membentuk tim yang kuat demi bersaing dalam kejuaraan. Dia mengungkapkan bahwa pihaknya mengedepankan performa, bukan paspor.
"Saat menyusun tim pabrikan, kriteria utama kami adalah performa. Kami tidak memilih berdasarkan paspor,” tegas Domenicali, dilansir dari Motosan, Minggu (5/7/2026).
“Kami tidak ingin membentuk tim nasional Spanyol, melainkan pasangan pembalap terbaik. Kami memilih dua pembalap yang kami yakini mampu memberi dorongan terbesar bagi tim,” sambungnya.
Lebih lanjut, Domenicali menilai Acosta memiliki potensi besar. Dia yakin pembalap berusia 22 tahun itu tidak butuh waktu lama untuk memikat hati para fans Ducati.
Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika
Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit
Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?
Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru
Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam
Prediksi Skor Australia vs Mesir: Bursa Taruhan Unggulkan The Pharaohs, Opta Hanya Jagokan Socceroos 46 Persen
Prediksi Skor Argentina vs Tanjung Verde: Bursa Taruhan Jagokan Albiceleste, Opta Beri Peluang Menang Lebih dari 80 Persen
Prediksi Skor Australia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Menanti Kejutan Satu-satunya Wakil Asia