Beda dengan Balaton Park, Sirkuit Brno Jadi Ujian Sesungguhnya Marc Marquez

JawaPos.com – Marc Marquez menghadapi MotoGP Republik Ceko di Sirkuit Brno akhir pekan ini dengan kepercayaan diri tinggi. Pembalap Ducati itu baru saja meraih kemenangan pertama musim ini di MotoGP Hungaria di Balaton Park (7/6). Meski begitu, Marc menyadari balapan di Brno tidak akan semudah saat dia tampil dominan di Balaton Park.

”Perasaan saya di Hungaria luar biasa. Kami mendapatkan hasil sempurna dengan pole position, kemenangan sprint, dan balapan utama,” ujar Marquez seperti dikutip Crash. ”Karakter sirkuit Balaton jelas menguntungkan kami karena tidak terlalu menuntut secara fisik. Di Brno, situasinya akan berbeda,” imbuh juara dunia tujuh kali tersebut.

Balaton Park memiliki layout berlawanan arah jarum jam dengan dominasi tikungan kiri. Kondisi itu dinilai menguntungkan Marquez yang selama ini dikenal sangat kuat saat melibas tikungan ke kiri.

Sebaliknya, Brno lebih berat. Sirkuit yang dibuka sejak 1930 itu memiliki kombinasi tikungan cepat dan perubahan elevasi yang menguras tenaga. Selain itu, jumlah tikungan kanan di sana lebih banyak. Situasi itu akan memberi tekanan lebih besar pada bahu kanan Marc yang masih dalam tahap pemulihan setelah menjalani operasi beberapa pekan lalu.

”Brno adalah sirkuit yang indah dan saya sangat menyukainya. Saya juga pernah menang di sana bersama Ducati. Tetapi, trek ini sangat berat dan menuntut secara fisik,” ucap pembalap Spanyol tersebut.

Meski begitu, Marquez memiliki catatan impresif di Brno. Termasuk musim lalu, dia sudah empat kali memenangi balapan MotoGP di sana. Tidak ada pembalap aktif lain yang memiliki jumlah kemenangan lebih banyak darinya di Brno.