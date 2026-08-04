Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

Persebaya Surabaya berpeluang mengalahkan Arema FC pada semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya diprediksi mampu mengalahkan Arema FC pada semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Selasa (4/8/2026) malam.
Green Force datang dengan modal sempurna berupa sembilan poin dari tiga laga fase grup, sedangkan Arema FC mengoleksi enam poin dan finis sebagai runner-up Grup A.
Laga Persebaya Surabaya vs Arema FC dijadwalkan berlangsung pukul 19.30 WIB dan disiarkan langsung Indosiar serta Vidio.
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Duel ini juga menjadi ujian penting bagi Green Force setelah tampil sempurna di Grup B dengan kemenangan atas Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Port FC.
Persebaya Surabaya menunjukkan permainan solid sepanjang fase grup Piala Presiden 2026.
Tim asuhan Bernardo Tavares mampu bertahan secara kolektif dengan melibatkan seluruh pemain sebelum melancarkan transisi cepat ketika berhasil merebut bola.
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Pendekatan tersebut diterapkan secara konsisten Bernardo Tavares dalam tiga pertandingan.
Hasilnya, Persebaya Surabaya meraih tiga kemenangan beruntun, termasuk kemenangan 2-1 atas Port FC pada laga terakhir Grup B yang memastikan Green Force finis sebagai juara grup dengan sembilan poin.
Kekuatan lain Persebaya Surabaya terlihat dari kemampuan menjaga pertahanan.
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