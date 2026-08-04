Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 4 Agustus 2026 | 15.33 WIB

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

Persebaya Surabaya berpeluang mengalahkan Arema FC pada semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta. (Persebaya) - Image

Persebaya Surabaya berpeluang mengalahkan Arema FC pada semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya diprediksi mampu mengalahkan Arema FC pada semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Selasa (4/8/2026) malam.

Green Force datang dengan modal sempurna berupa sembilan poin dari tiga laga fase grup, sedangkan Arema FC mengoleksi enam poin dan finis sebagai runner-up Grup A.

Laga Persebaya Surabaya vs Arema FC dijadwalkan berlangsung pukul 19.30 WIB dan disiarkan langsung Indosiar serta Vidio.

Duel ini juga menjadi ujian penting bagi Green Force setelah tampil sempurna di Grup B dengan kemenangan atas Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Port FC.

Persebaya Surabaya Punya Modal Kuat

Persebaya Surabaya menunjukkan permainan solid sepanjang fase grup Piala Presiden 2026.

Tim asuhan Bernardo Tavares mampu bertahan secara kolektif dengan melibatkan seluruh pemain sebelum melancarkan transisi cepat ketika berhasil merebut bola.

Pendekatan tersebut diterapkan secara konsisten Bernardo Tavares dalam tiga pertandingan.

Hasilnya, Persebaya Surabaya meraih tiga kemenangan beruntun, termasuk kemenangan 2-1 atas Port FC pada laga terakhir Grup B yang memastikan Green Force finis sebagai juara grup dengan sembilan poin.

Kekuatan lain Persebaya Surabaya terlihat dari kemampuan menjaga pertahanan.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Persebaya Surabaya Tanpa Alex Martins, Bernardo Tavares Andalkan Kekuatan Kolektif Hadapi Arema FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya Tanpa Alex Martins, Bernardo Tavares Andalkan Kekuatan Kolektif Hadapi Arema FC

Selasa, 4 Agustus 2026 | 15.21 WIB

Kabar Baik Alex Martins! Bahunya Sudah Normal, tapi Absen Bela Persebaya Surabaya vs Arema FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Kabar Baik Alex Martins! Bahunya Sudah Normal, tapi Absen Bela Persebaya Surabaya vs Arema FC

Selasa, 4 Agustus 2026 | 15.13 WIB

Arema FC Siap Hadapi Persebaya di Semifinal Piala Presiden 2026, Tak Gentar Main di Bali - Image
Sepak Bola Indonesia

Arema FC Siap Hadapi Persebaya di Semifinal Piala Presiden 2026, Tak Gentar Main di Bali

Senin, 3 Agustus 2026 | 22.31 WIB

Terpopuler

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia - Image
1

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

4

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie

10

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore