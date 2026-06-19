Bismillah 2027, Persebaya Surabaya Mulai Proyek Juara Jelang Usia 100 Tahun

JawaPos.com - Dalam laga terakhir Super League 2025-2026 melawan Persik Kediri (23/5), Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memakai kaos khusus. Di bagian dada, ada tulisan yang cukup besar: Bismillah 2027.

Tulisan itu merujuk pada ambisi Green Force di musim depan. Jika berhasil meraih juara pada Super League 2026-2027 akan jadi kado yang sangat indah. Sebab, pada 18 Juni 2027 Persebaya tepat berusia satu abad.

Proyek untuk mewujudkan mimpi itu sudah dimulai. Awal musim ini, Green Force melepas 10 pemain (lihat grafis). Kemudian, mereka langsung merekrut enam pemain lokal. Yakni Ramadhan Sananta, Reza Arya, Ricky Pratama, Syahrul Lasinari, Dicky Kurniawan, dan Yusuf Meilana.

Sananta mengaku sama sekali tak ragu bergabung dengan Persebaya. “Persebaya menjadi pilihan saya karena proyek dan ambisinya sangat jelas,” kata striker Timnas Indonesia itu dikutip dari laman persebaya.id.

“Coach Bernardo Tavares juga menjadi salah satu faktor penting. Beliau adalah pelatih yang pernah membantu perkembangan karier saya,” lanjut pemain yang musim lalu membela Brunei Duli Pengiran Muda Mahkota Football Club itu.

Hal serupa juga oleh kiper anyar, Reza Arya. Dia rela meninggalkan PSM Makassar demi proyek besar di Persebaya. “Saya melihat Persebaya memiliki proyek dan target yang sangat jelas untuk musim depan. Itu menjadi salah satu alasan yang membuat saya antusias menerima tawaran ini,” ucapnya dikutip dari laman yang sama.

Kiper 26 tahun itu berharap bisa mewujudkan proyek tersebut. “Target utama saya tentu membantu Persebaya meraih prestasi setinggi mungkin. Saya tahu Persebaya sangat serius menatap musim depan, dan punya ambisi untuk memberikan hadiah istimewa kepada Bonek dan Bonita,” tambahnya.

Tavares senang dengan hadirnya para pemain baru itu.

“Karena jika ingin memiliki tim yang kuat, kami harus menciptakan persaingan yang sehat di setiap posisi. Itulah alasan utama kami mendatangkan pemain-pemain ini,” katanya dikutip dari laman yang sama.