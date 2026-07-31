Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

Pengacara Malik Bawazier. (istimewa)
JawaPos.com - Kuasa hukum Aris, Riphat Senikentara, mengungkap bahwa kliennya merasa diintimidasi usai melaporkan dugaan kasus perzinaan ke Polda Metro Jaya yang menyeret nama pengacara Malik Bawazier.
Menurut Riphat, tekanan itu muncul melalui komunikasi dari seseorang yang disebut berasal dari pihak keluarganya dan juga merupakan anggota kepolisian.
Pernyataan tersebut disampaikan Riphat saat memberikan penjelasan terkait perkembangan laporan kasus perzinaan yang kini tengah ditangani penyidik Polda Metro Jaya. Ia menegaskan, perasaan tertekan itu merupakan perasaan yang dirasakan secara langsung oleh kliennya, bukan kesimpulan yang dibuat oleh pihak kuasa hukum.
"Kemarin itu sempat ada dari pihak keluarga ya, sepertinya dari pihak keluarga yang juga seorang anggota polisi yang membuat klien kami merasa terintimidasi," ujar Riphat Senikentara saat ditemui di Polda Metro Jaya.
Riphat menjelaskan, seorang perwira kepolisian sempat menghubungi Aris untuk memberikan penjelasan terkait persoalan yang sedang bergulir antara Malik Bawazier dan Endah Fitrianingsih. Namun, menurutnya, komunikasi tersebut justru membuat kliennya berada dalam tekanan.
"Seorang perwira mencoba menghubungi klien saya, menjelaskan, dan mencoba menyampaikan hal-hal yang membuat klien saya merasa terintimidasi. Ingat loh, yang merasa terintimidasi adalah klien saya. Yang merasa tertekan adalah klien saya. Bukan berarti dia menekan, bukan berarti dia mengintimidasi," katanya.
Dalam kesempatan itu, Riphat menyebut inti pembicaraan dengan kliennya, diminta untuk mencabut laporan polisi dan tidak memperbesar persoalan.
"Diminta cabut laporan, diminta supaya jangan ramai dan lain-lain. Kami pun tidak pernah mau ramai gitu loh," ucapnya.
Riphat secara tegas membantah anggapan bahwa pihak Aris sengaja membawa perkara ini ke ranah publik agar menjadi sorotan dan polemik. Menurutnya, klarifikasi dilakukan karena banyak informasi yang beredar dan tidak sesuai dengan fakta.
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