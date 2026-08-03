Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

JawaPos.com - Nama Malik Bawazier kembali menjadi pusat perhatian publik setelah dilaporkan atas dugaan kasus perzinaan dan kohabitasi oleh Aris, suami sah dari seorang perempuan bernama Endah Fitrianingsih. Laporan dibuat di Polda Metro Jaya pada 22 Juli 2026.

Malik Bawazier dikenal sebagai advokat yang telah lama berkiprah di dunia hukum Indonesia. Namanya beberapa kali muncul dalam penanganan perkara-perkara yang mendapat perhatian publik.

Malik Bawazier diketahui sempat menjadi kuasa hukum mendiang artis Julia Perez alias Jupe dalam kasus cakar-cakaran bersama Dewi Persik yang sempat berbuah laporan polisi.

Kala itu, Malik Bawazier sempat mengkritik produser dan sutradara film Arwah Goyang Karawang' (AGK). Dia heran kenapa proses syuting bisa berujung pada laporan polisi.

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Selain itu, Malik Bawazier juga sempat menjadi kuasa hukum penyelesaian perkara perceraian yang melibatkan komedian Andre Taulany dengan Rien Wartia Trigina (Erin). Dia berhasil mendamaikan Andre dan Erie berkat kelihaiannya dalam berkomunikasi.

Rekam jejak tersebut membuat nama Malik Bawazier dikenal sebagai salah satu pengacara yang cukup berpengalaman di bidang litigasi.

Di balik karier profesionalnya, kehidupan pribadi Malik juga menjadi sorotan publik. Ia diketahui sempat menikah siri dengan artis Cut Keke pada 2006 silam.

Dalam pernikahan tersebut, Cut Keke berstatus sebagai istri kedua, sementara Malik Bawazier tetap mempertahankan rumah tangganya dengan istri pertamanya, Zahra Christine.