Sepang Bantah Isu Balapan Malam Formula 1 GP Bahrain 2026, Digelar Sore seperti 2017

Sirkuit Sepang membantah isu Formula 1 GP Bahrain 2026 digelar malam. Balapan dipastikan berlangsung sore seperti terakhir kali pada 2017. (Dok. F1)
JawaPos.com – Formula 1 Grand Prix (GP) Bahrain yang akan berlangsung di Sepang International Circuit (SIC), Malaysia, Oktober mendatang dipastikan tidak berlangsung pada malam hari. Balapan tersebut akan tetap berlangsung pada sore hari, seperti saat terakhir diselenggarakan pada 2017 silam.
Kepastian itu disampaikan Chief Executive Officer SIC Azhan Shafiman Hanif. “Balapan akan digelar pada sore hari, bukan malam,” kata Azhan kepada kantor berita resmi Malaysia, Bernama.
Pernyataan itu sekaligus membantah spekulasi yang sempat beredar di media sosial beberapa hari terakhir. Sejumlah penggemar menduga balapan akan berlangsung pada pukul 20.00 waktu setempat.
Dugaan itu muncul setelah jadwal di laman resmi Formula 1 sempat mencantumkan waktu tersebut. Belakangan, F1 mengubah keterangan jadwal menjadi "TBD" alias akan ditentukan kemudian.
Sementara itu, masih di kawasan Asia Tenggara, Thailand dipastikan kembali mendapat kehormatan untuk membuka MotoGP musim depan. MotoGP memastikan Buriram International Circuit akan menjadi tuan rumah seri pembuka MotoGP untuk ketiga kalinya secara beruntun. Itu sekaligus menandai dimulainya era baru regulasi teknis MotoGP.
“Menjadi tuan rumah pembuka musim MotoGP untuk ketiga kalinya secara beruntun menunjukkan kerja sama luar biasa yang telah kami bangun di Thailand dan besarnya antusiasme penggemar,” kata CEO MotoGP Carmelo Ezpeleta.
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