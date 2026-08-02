Sepang Bantah Isu Balapan Malam Formula 1 GP Bahrain 2026, Digelar Sore seperti 2017

JawaPos.com – Formula 1 Grand Prix (GP) Bahrain yang akan berlangsung di Sepang International Circuit (SIC), Malaysia, Oktober mendatang dipastikan tidak berlangsung pada malam hari. Balapan tersebut akan tetap berlangsung pada sore hari, seperti saat terakhir diselenggarakan pada 2017 silam.

Kepastian itu disampaikan Chief Executive Officer SIC Azhan Shafiman Hanif. “Balapan akan digelar pada sore hari, bukan malam,” kata Azhan kepada kantor berita resmi Malaysia, Bernama.

Pernyataan itu sekaligus membantah spekulasi yang sempat beredar di media sosial beberapa hari terakhir. Sejumlah penggemar menduga balapan akan berlangsung pada pukul 20.00 waktu setempat.

Dugaan itu muncul setelah jadwal di laman resmi Formula 1 sempat mencantumkan waktu tersebut. Belakangan, F1 mengubah keterangan jadwal menjadi "TBD" alias akan ditentukan kemudian.

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