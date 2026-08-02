Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

JawaPos.com — Alex Martins harus dibawa ke rumah sakit setelah mengalami cedera saat membantu Persebaya Surabaya mengalahkan Port FC 2-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026) malam.

Kondisi penyerang asal Brasil itu masih ditunggu pelatih Bernardo Tavares setelah ditarik keluar pada menit ke-90+1 dalam laga penutup Grup B Piala Presiden 2026.

Alex Martins Cedera Setelah Bawa Persebaya Surabaya Menang Alex Martins menjadi salah satu pemain penting dalam kemenangan Persebaya Surabaya atas Port FC karena mencetak gol penentu kemenangan pada awal babak kedua.

Penyerang asal Brasil itu masuk sebagai pemain pengganti bersama Walber Mota, Ramadhan Sananta, dan Francisco Rivera untuk meningkatkan daya gedor Green Force.

Pergantian pemain yang dilakukan Bernardo Tavares langsung memberikan dampak positif hanya dua menit setelah babak kedua dimulai.

Tepat pada menit ke-47, Alex Martins memanfaatkan umpan matang Francisco Rivera dengan sepakan terarah yang membuat Persebaya Surabaya berbalik unggul 2-1.

Gol tersebut menjadi momen penting bagi Persebaya Surabaya karena Port FC sebelumnya mampu memberikan perlawanan ketat.

Namun, kontribusi Alex Martins harus dibayar dengan situasi kurang menyenangkan ketika sang penyerang mengalami cedera menjelang pertandingan berakhir.