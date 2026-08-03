3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan

JawaPos.com - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung kekhawatiran munculnya perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah mendapat tanggapan resmi dari Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia.

Melalui akun X resminya, Kedubes Iran menyampaikan klarifikasi sekaligus menegaskan posisi negaranya terkait program nuklir.

Respons tersebut disampaikan setelah Prabowo menyebut isu kepemilikan senjata nuklir Iran berpotensi memicu negara-negara lain di kawasan mengikuti langkah serupa.

Lantas, apa saja poin penting yang disampaikan Kedubes Republik Islam Iran?

1. Iran Tegaskan Tidak Pernah Mengejar Senjata Nuklir

Poin utama yang disampaikan Kedubes Iran adalah penegasan bahwa Republik Islam Iran tidak pernah memiliki ambisi mengembangkan senjata nuklir.

Dalam unggahannya, Kedubes menyatakan program nuklir Iran bukan untuk kepentingan militer maupun pengembangan senjata pemusnah massal.