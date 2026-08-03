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Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Selasa, 4 Agustus 2026 | 00.57 WIB

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

Link live streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026. (tangkap layar youtube.com/@yb) - Image

Link live streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026. (tangkap layar youtube.com/@yb)

JawaPos.com -  Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan menghadapi juara bertahan, Vietnam, Senin (3/8) malam, di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat.

Laga yang menentukan kelolosan kedua tim menuju semifinal ini akan digelar dengan kick off mulai pukul 20.30 WIB dan dapat disaksikan langsung melalui siaran televisi RCTI atau layanan live streaming resmi.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengatakan, pertandingan kontra Vietnam menjadi kesempatan untuk mengambil alih puncak klasemen. Tiga poin akan membawa Garuda mengkudeta Singapura yang kini mengoleksi tujuh poin.

"Bagi kami, ini adalah kesempatan besar untuk mengambil kendali grup," kata Herdman pada konferensi pers dikutip dari Antara.

Sementara itu kapten timnas Indonesia Rizky Ridho menyadari bahwa laga melawan Vietnam tidak akan mudah dan diprediksi muncul provokasi-provokasi dari pemain. Meski demikian, pemain Persija Jakarta itu mengatakan timnya akan fokus pada diri sendiri.

"Kami harus fokus terhadap pertandingan saja, pada tim kami sendiri dan bermain dengan rencana yang diberikan pelatih," kata Rizky Ridho.

John Herdman pun mengamini pernyataan pemainnya dengan mengatakan akan fokus pada permainan sendiri.

"Bagi kami, ini adalah tentang kembali ke diri kami sendiri. Selalu kembali ke identitas permainan kami, tetap fokus pada tugas yang ada," kata Herdman.

Di kubu Vietnam, pelatih tim nasional Vietnam Kim Sang-sik mewaspadai kekuatan kolektif Indonesia dan tidak akan berfokus pada satu pemain saja.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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