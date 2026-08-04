Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

JawaPos.com — Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta pada semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Selasa (4/8/2026) pukul 15.30 WIB, dengan Maung Bandung lebih diunggulkan setelah menyapu bersih tiga laga Grup A dengan sembilan poin, sedangkan Persija Jakarta hanya mengoleksi empat poin dari Grup B.

Persib Bandung datang dengan modal sempurna setelah memenangi tiga pertandingan fase grup.

Kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers membuat tim asuhan Igor Tolic terlihat solid, terutama karena mereka selalu menang dengan skor 1-0 dalam tiga laga tersebut.

Persija Jakarta lolos sebagai runner-up Grup B dengan empat poin dari tiga pertandingan.

Anak asuh Shin Tae-yong mengawali turnamen dengan kekalahan 0-1 dari Persebaya Surabaya, kemudian bermain imbang 2-2 melawan Port FC sebelum menutup fase grup dengan kemenangan telak 4-1 atas PSMS Medan.

Persib Bandung Punya Modal Lebih Kuat Persib Bandung memiliki alasan kuat untuk lebih percaya diri menghadapi Persija Jakarta.

Dalam lima pertemuan terakhir, Persib Bandung tidak pernah kalah dengan catatan empat kemenangan dan satu hasil imbang, termasuk kemenangan 2-1 atas Persija Jakarta pada 10 Mei 2026.

Pertahanan menjadi salah satu kekuatan utama Persib Bandung di Piala Presiden 2026.