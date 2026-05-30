Marc Marquez Redam Ambisi Kejar Gelar, Pilih Hati-Hati Agar Tak Lagi Cedera

Marc Marquez (Instagram @marcmarquez93)
JawaPos.com - Jarak Marc Marquez dengan pemuncak klasemen Marco Bezzecchi semakin melebar menjadi 85 poin. Itu terjadi setelah pembalap Ducati tersebut absen dalam dua seri MotoGP terakhir akibat operasi bahu kanan dan kaki.
Meski begitu, Marc tidak ingin terlalu memaksakan diri mengejar Bezzecchi -dan gelar juara dunia- jelang comeback pada Grand Prix Italia di Sirkuit Mugello akhir pekan ini. Menurutnya, pendekatan tersebut justru bisa membuatnya kembali cedera.
Baca Juga:Fajar/Fikri Tersulut ‘’Teror’’ Suporter Lawan, Jadi Penyemangat untuk Taklukkan Goh/Izzuddin
“Jika saya kembali dengan mentalitas bahwa saya bisa memenangkan kejuaraan ini, saya akan cedera lagi,” kata Marquez dikutip dari Crash. “Comeback yang harus saya hadapi adalah untuk masa depan saya, untuk kembali merasa baik, untuk merasa mampu mengendarai motor di level tertinggi.”
Sikap hati-hati Marc bukan tanpa alasan. Meski kondisi sarafnya membaik, akan tetapi otot dan lengan kanannya masih membutuhkan waktu untuk kembali normal. Apalagi, cedera lengan kanan Marc lebih parah dari perkiraan dokter.
“Mereka awalnya hanya berencana mengambil satu sekrup, tetapi ketika dibuka ternyata kerusakannya lebih besar. Jadi mereka mengambil dua sekrup ditambah satu bagian tulang,” kata Marc. “Saya tidak peduli dengan kaki. Itu tidak akan membatasi performa. Tetapi bahu kanan membutuhkan waktu,” lanjut pembalap 33 tahun tersebut.
Sementara itu, Johann Zarco diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk pulih. Pembalap LCR Honda itu mengalami cedera ligamen anterior dan posterior cruciate, serta kerusakan meniskus setelah tersangkut di roda belakang motor Ducati milik Francesco Bagnaia di Catalunya dua pekan lalu.
Sebagai pengganti, LCR memanggil kembali Cal Crutchlow untuk tampil di Mugello akhir pekan ini. Itu akan jadi comeback baginya setelah absen balapan MotoGP selama tiga tahun.
“Saya tidak menyangka akan berada di sini, jadi saya tidak berharap apa pun,” kata pembalap 40 tahun itu dikutip dari Crash.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat