Rizka Perdana Putra, Baskoro Yudho
Sabtu, 30 Mei 2026 | 23.21 WIB

Marc Marquez Redam Ambisi Kejar Gelar, Pilih Hati-Hati Agar Tak Lagi Cedera

Marc Marquez (Instagram @marcmarquez93)

JawaPos.com - Jarak Marc Marquez dengan pemuncak klasemen Marco Bezzecchi semakin melebar menjadi 85 poin. Itu terjadi setelah pembalap Ducati tersebut absen dalam dua seri MotoGP terakhir akibat operasi bahu kanan dan kaki.

Meski begitu, Marc tidak ingin terlalu memaksakan diri mengejar Bezzecchi -dan gelar juara dunia- jelang comeback pada Grand Prix Italia di Sirkuit Mugello akhir pekan ini. Menurutnya, pendekatan tersebut justru bisa membuatnya kembali cedera.

“Jika saya kembali dengan mentalitas bahwa saya bisa memenangkan kejuaraan ini, saya akan cedera lagi,” kata Marquez dikutip dari Crash. “Comeback yang harus saya hadapi adalah untuk masa depan saya, untuk kembali merasa baik, untuk merasa mampu mengendarai motor di level tertinggi.”

Sikap hati-hati Marc bukan tanpa alasan. Meski kondisi sarafnya membaik, akan tetapi otot dan lengan kanannya masih membutuhkan waktu untuk kembali normal. Apalagi, cedera lengan kanan Marc lebih parah dari perkiraan dokter.

“Mereka awalnya hanya berencana mengambil satu sekrup, tetapi ketika dibuka ternyata kerusakannya lebih besar. Jadi mereka mengambil dua sekrup ditambah satu bagian tulang,” kata Marc. “Saya tidak peduli dengan kaki. Itu tidak akan membatasi performa. Tetapi bahu kanan membutuhkan waktu,” lanjut pembalap 33 tahun tersebut.

Sementara itu, Johann Zarco diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk pulih. Pembalap LCR Honda itu mengalami cedera ligamen anterior dan posterior cruciate, serta kerusakan meniskus setelah tersangkut di roda belakang motor Ducati milik Francesco Bagnaia di Catalunya dua pekan lalu. 

Sebagai pengganti, LCR memanggil kembali Cal Crutchlow untuk tampil di Mugello akhir pekan ini. Itu akan jadi comeback baginya setelah absen balapan MotoGP selama tiga tahun.

“Saya tidak menyangka akan berada di sini, jadi saya tidak berharap apa pun,” kata pembalap 40 tahun itu dikutip dari Crash. 

Editor: Hendra
