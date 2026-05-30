Baskoro Yudho, Taufiq Ardyansyah
Sabtu, 30 Mei 2026 | 23.16 WIB

Fajar/Fikri Tersulut ‘’Teror’’ Suporter Lawan, Jadi Penyemangat untuk Taklukkan Goh/Izzuddin

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (dok. PBSI)

JawaPos.com – Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri memastikan tempat di semifinal Singapore Open 2026.  Mereka berhasil menyingkirkan ganda putra Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin, pada babak perempat final di Singapore Indoor Stadium, Singapura, kemarin (29/5).

Pasangan unggulan ketiga tersebut menang dalam pertandingan tiga gim dengan skor 21-18, 10-21, 21-14.

Kemenangan ini diraih melalui laga yang berlangsung ketat. Setelah mengamankan gim pertama, Fajar/Fikri sempat kehilangan kendali permainan pada gim kedua sebelum akhirnya bangkit pada gim penentuan.

Fikri bersyukur bisa kembali melangkah ke babak semifinal. Menurut dia, hasil tersebut menjadi tambahan motivasi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

“Alhamdulillah bisa melaju lagi ke semifinal. Ini bikin kami lebih semangat lagi untuk pertandingan besok (hari ini), lebih fokus. Ada kesempatan yang harus dimanfaatkan lebih baik lagi,” ujar Fikri dalam keterangan resmi seusai pertandingan.

Pada laga tersebut, dukungan penonton di arena lebih banyak mengalir kepada pasangan Malaysia. Namun, kondisi itu tidak memengaruhi fokus permainan Fajar/Fikri.

“Hari ini (kemarin, Red) penonton lebih banyak mendukung pasangan Malaysia. Tapi, kami coba tidak terdistraksi. Kami jadikan itu semangat untuk lebih fight melawan mereka,” tegas Fikri.

Sementara itu, Fajar menilai kunci kemenangan terletak pada kemampuan mereka merebut kembali dominasi permainan depan pada gim ketiga.

“Di gim pertama kami banyak menguasai bola depan. Sebaliknya di gim kedua mereka pegang kendali, terutama Goh Sze Fei yang sangat agresif di depan net. Kami sangat kesulitan,” ujar Fajar.

“Dengan kondisi bola yang kencang, memegang permainan depan adalah kunci. Dari awal gim ketiga kami tidak mau kalah bola depannya,” tutur Fajar. 

