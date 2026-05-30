Fajar/Fikri Tersulut ‘’Teror’’ Suporter Lawan, Jadi Penyemangat untuk Taklukkan Goh/Izzuddin

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (dok. PBSI)
JawaPos.com – Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri memastikan tempat di semifinal Singapore Open 2026. Mereka berhasil menyingkirkan ganda putra Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin, pada babak perempat final di Singapore Indoor Stadium, Singapura, kemarin (29/5).
Pasangan unggulan ketiga tersebut menang dalam pertandingan tiga gim dengan skor 21-18, 10-21, 21-14.
Kemenangan ini diraih melalui laga yang berlangsung ketat. Setelah mengamankan gim pertama, Fajar/Fikri sempat kehilangan kendali permainan pada gim kedua sebelum akhirnya bangkit pada gim penentuan.
Baca Juga:Ragnar Oratmangoen Masih Kecewa Gagal Selamatkan FC Dender dari Degradasi, Ucapan Terima Kasih Jadi Sinyal Hengkang?
Fikri bersyukur bisa kembali melangkah ke babak semifinal. Menurut dia, hasil tersebut menjadi tambahan motivasi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
“Alhamdulillah bisa melaju lagi ke semifinal. Ini bikin kami lebih semangat lagi untuk pertandingan besok (hari ini), lebih fokus. Ada kesempatan yang harus dimanfaatkan lebih baik lagi,” ujar Fikri dalam keterangan resmi seusai pertandingan.
Pada laga tersebut, dukungan penonton di arena lebih banyak mengalir kepada pasangan Malaysia. Namun, kondisi itu tidak memengaruhi fokus permainan Fajar/Fikri.
“Hari ini (kemarin, Red) penonton lebih banyak mendukung pasangan Malaysia. Tapi, kami coba tidak terdistraksi. Kami jadikan itu semangat untuk lebih fight melawan mereka,” tegas Fikri.
Sementara itu, Fajar menilai kunci kemenangan terletak pada kemampuan mereka merebut kembali dominasi permainan depan pada gim ketiga.
“Di gim pertama kami banyak menguasai bola depan. Sebaliknya di gim kedua mereka pegang kendali, terutama Goh Sze Fei yang sangat agresif di depan net. Kami sangat kesulitan,” ujar Fajar.
“Dengan kondisi bola yang kencang, memegang permainan depan adalah kunci. Dari awal gim ketiga kami tidak mau kalah bola depannya,” tutur Fajar.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat