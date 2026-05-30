Hasil Q2 MotoGP Italia 2026: Rekor Mugello Pecah! Marco Bezzecchi Raih Pole Position, Aprilia Sapu Bersih Barisan Depan

JawaPos.com — Marco Bezzecchi sukses merebut pole position MotoGP Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Sabtu (30/5/2026), setelah mencatat waktu tercepat 1 menit 43,921 detik. Pembalap Aprilia Racing sekaligus pemimpin klasemen sementara itu memecahkan rekor lap Mugello dan membawa Aprilia mendominasi barisan terdepan untuk balapan utama.

Kualifikasi MotoGP Italia 2026 menghadirkan kejutan besar bagi para pendukung tuan rumah. Tiga posisi terdepan sepenuhnya menjadi milik pabrikan Aprilia yang tampil sangat dominan di sirkuit legendaris Mugello.

Bagaimana Marco Bezzecchi Memecahkan Rekor Mugello? Marco Bezzecchi tampil impresif sepanjang sesi kualifikasi dan berhasil menorehkan lap terbaik 1 menit 43,921 detik.

Catatan tersebut bukan hanya mengantarkannya ke pole position, tetapi juga menjadi rekor baru lintasan Mugello.

Pembalap Italia itu unggul 0,224 detik atas Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia yang menempati posisi kedua.

Sementara rekan setimnya, Jorge Martin, melengkapi dominasi Aprilia dengan finis di posisi ketiga, tertinggal 0,363 detik dari Bezzecchi.

Keberhasilan tiga motor RS-GP26 menguasai barisan depan menjadi sinyal kuat kekuatan Aprilia musim ini. Apalagi Bezzecchi datang ke Mugello dengan status pemimpin klasemen sementara MotoGP 2026.

Ducati Masih Mengancam dari Barisan Kedua Meski gagal menembus tiga besar, Ducati tetap menunjukkan daya saing tinggi dengan menguasai barisan kedua. Empat pembalap Ducati berhasil menempati posisi empat hingga tujuh.