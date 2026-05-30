Hasil Q2 MotoGP Italia 2026: Rekor Mugello Pecah! Marco Bezzecchi Raih Pole Position, Aprilia Sapu Bersih Barisan Depan

Marco Bezzecchi merayakan pole position MotoGP Italia 2026 di Mugello setelah memecahkan rekor lap dan memimpin dominasi Aprilia. (Instagram @marcobez72)
JawaPos.com — Marco Bezzecchi sukses merebut pole position MotoGP Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Sabtu (30/5/2026), setelah mencatat waktu tercepat 1 menit 43,921 detik. Pembalap Aprilia Racing sekaligus pemimpin klasemen sementara itu memecahkan rekor lap Mugello dan membawa Aprilia mendominasi barisan terdepan untuk balapan utama.
Kualifikasi MotoGP Italia 2026 menghadirkan kejutan besar bagi para pendukung tuan rumah. Tiga posisi terdepan sepenuhnya menjadi milik pabrikan Aprilia yang tampil sangat dominan di sirkuit legendaris Mugello.
Baca Juga:Hasil Practice MotoGP Italia 2026! Comeback Marc Marquez Tembus Q2, Fabio Di Giannantonio Kuasai Mugello!
Marco Bezzecchi tampil impresif sepanjang sesi kualifikasi dan berhasil menorehkan lap terbaik 1 menit 43,921 detik.
Catatan tersebut bukan hanya mengantarkannya ke pole position, tetapi juga menjadi rekor baru lintasan Mugello.
Pembalap Italia itu unggul 0,224 detik atas Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia yang menempati posisi kedua.
Sementara rekan setimnya, Jorge Martin, melengkapi dominasi Aprilia dengan finis di posisi ketiga, tertinggal 0,363 detik dari Bezzecchi.
Keberhasilan tiga motor RS-GP26 menguasai barisan depan menjadi sinyal kuat kekuatan Aprilia musim ini. Apalagi Bezzecchi datang ke Mugello dengan status pemimpin klasemen sementara MotoGP 2026.
Baca Juga:Hasil FP1 MotoGP Italia 2026! Fabio di Giannantonio Menggila di Mugello, Jorge Martin Tak Berkutik
Meski gagal menembus tiga besar, Ducati tetap menunjukkan daya saing tinggi dengan menguasai barisan kedua. Empat pembalap Ducati berhasil menempati posisi empat hingga tujuh.
Marc Marquez menjadi wakil terbaik Ducati setelah mengamankan posisi keempat dengan selisih hanya 0,373 detik dari pole sitter. Hasil ini cukup mengesankan mengingat kondisi fisiknya dikabarkan belum pulih sepenuhnya.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat