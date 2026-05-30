Ragnar Oratmangoen Masih Kecewa Gagal Selamatkan FC Dender dari Degradasi, Ucapan Terima Kasih Jadi Sinyal Hengkang? 

JawaPos.com - Ragnar Oratmangoen masih menyimpan kekecewaan setelah FC Dender harus terdegradasi ke Challenger Pro League kasta kedua Liga Belgia. Kepastian tersebut didapatkan setelah FC Dender kalah melawan Lommel SK di babak playoff.

Penyerang Timnas Indonesia tersebut mengaku masih merasa kecewa setelah gagal membantu FC Dender bertahan di Liga Belgia musim depan. Ragnar Oratmangoen menuliskan di sosial media bahwa dia dan rekan setimnya sudah berusaha.

"Masih terasa sakit karena kami tidak bisa menyelesaikan tugas dan menghindari degradasi. Kami memberikan segalanya hingga akhir, tetapi sayangnya itu tidak cukup," tulis Ragnar Oratmangoen di Instagram.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para pendukung FC Dender. Oratmangoen berharap mereka terus memberikan dukungan saat bermain di Challenger Pro League.

"Terima kasih sebesar-besarnya kepada para penggemar, rekan satu tim, dan semua orang di sekitar klub atas dukungan sepanjang musim," tutup Ragnar Oratmangoen.

Performa Ragnar Oratmangoen di FC Dender Musim ini, Ragnar Oratmangoen banyak absen di beberapa pertandingan karena mengalami cedera lutut. Melansir Transfermarkt, pemain 28 tahun tersebut bermain sebanyak 12 pertandingan dan satu laga menjadi starter.

Sementara saat memasuki babak playoff, Ragnar juga sering dimainkan. Pelatih FC Dender, Lee Johnson memainkannya dalam enam pertandingan dan tiga laga menjadi starter.

Untuk urusan gol, Ragnar hanya mencetak satu gol pada musim ini. Gol tersebut dicetaknya pada laga melawan Royal Antwerp FC.

Ucapan Terima Kasih Jadi Sinyal Hengkang? Ragnar Oratmangoen mengucapkan terima kasih kepada rekan setimnya dalam unggahan Instagramnya. Mungkinkah itu menjadi sinyal kepergiannya? Sebab, kontraknya bersama FC Sender akan berakhir pada 30 Juni 2026.