Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 30 Mei 2026 | 23.07 WIB

Ragnar Oratmangoen Masih Kecewa Gagal Selamatkan FC Dender dari Degradasi, Ucapan Terima Kasih Jadi Sinyal Hengkang? 

Ragnar Oratmangoen kecewa gagal selamatkan FC Dender dari degradasi. (Dok. Ragnar Oratmangoen) - Image

Ragnar Oratmangoen kecewa gagal selamatkan FC Dender dari degradasi. (Dok. Ragnar Oratmangoen)

JawaPos.com - Ragnar Oratmangoen masih menyimpan kekecewaan setelah FC Dender harus terdegradasi ke Challenger Pro League kasta kedua Liga Belgia. Kepastian tersebut didapatkan setelah FC Dender kalah melawan Lommel SK di babak playoff.

Penyerang Timnas Indonesia tersebut mengaku masih merasa kecewa setelah gagal membantu FC Dender bertahan di Liga Belgia musim depan. Ragnar Oratmangoen menuliskan di sosial media bahwa dia dan rekan setimnya sudah berusaha.

"Masih terasa sakit karena kami tidak bisa menyelesaikan tugas dan menghindari degradasi. Kami memberikan segalanya hingga akhir, tetapi sayangnya itu tidak cukup," tulis Ragnar Oratmangoen di Instagram.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para pendukung FC Dender. Oratmangoen berharap mereka terus memberikan dukungan saat bermain di Challenger Pro League.

"Terima kasih sebesar-besarnya kepada para penggemar, rekan satu tim, dan semua orang di sekitar klub atas dukungan sepanjang musim," tutup Ragnar Oratmangoen.

Performa Ragnar Oratmangoen di FC Dender

Musim ini, Ragnar Oratmangoen banyak absen di beberapa pertandingan karena mengalami cedera lutut. Melansir Transfermarkt, pemain 28 tahun tersebut bermain sebanyak 12 pertandingan dan satu laga menjadi starter.

Sementara saat memasuki babak playoff, Ragnar juga sering dimainkan. Pelatih FC Dender, Lee Johnson memainkannya dalam enam pertandingan dan tiga laga menjadi starter.

Untuk urusan gol, Ragnar hanya mencetak satu gol pada musim ini. Gol tersebut dicetaknya pada laga melawan Royal Antwerp FC.

Ucapan Terima Kasih Jadi Sinyal Hengkang? 

Ragnar Oratmangoen mengucapkan terima kasih kepada rekan setimnya dalam unggahan Instagramnya. Mungkinkah itu menjadi sinyal kepergiannya? Sebab, kontraknya bersama FC Sender akan berakhir pada 30 Juni 2026.

Jika tidak diperpanjang FC Dender, Ragnar sudah membuat tim-tim di Super League tertarik merekrutnya. Melansir akun Instagram @transfernews_ft, Bali United berniat untuk mendatangkannya.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Matvey Safonov Bawa Nama Rusia setelah Dua Dekade Absen di Final Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Matvey Safonov Bawa Nama Rusia setelah Dua Dekade Absen di Final Liga Champions

Sabtu, 30 Mei 2026 | 22.58 WIB

Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji!  - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji! 

Sabtu, 30 Mei 2026 | 21.37 WIB

Timnas Indonesia Gelar Internal Game Jelang Piala AFF 2026, Ada Luke Vickery dan Mitchell Baker - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Indonesia Gelar Internal Game Jelang Piala AFF 2026, Ada Luke Vickery dan Mitchell Baker

Sabtu, 30 Mei 2026 | 21.02 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore