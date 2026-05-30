Timnas Indonesia Gelar Internal Game Jelang Piala AFF 2026, Ada Luke Vickery dan Mitchell Baker

JawaPos.com - Timnas Indonesia mengadakan sesi internal game sebagai persiapan dari Piala AFF 2026. Dua calon pemain naturalisasi Skuad Garuda, Luke Vickery dan Mitchell Baker ambil bagian dalam sesi tersebut.

Sesi internal game Timnas Indonesia digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu (30/5/2026). Para penggawa Skuad Garuda dibagi menjadi dua tim yang dibedakan dengan jersey merah dan putih.

Berdasarkan pantauan di lokasi, tim merah diperkuat pemain-pemain yang mendapatkan kesempatan untuk unjuk gigi. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah pemain Timnas Indonesia U-17, Mathew Baker.

Mitchell Baker pun juga berada dalam tim merah. Pemain berusia 19 tahun itu dilaporkan sedang dalam proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia.

Mathew dan Mitchell Baker tergabung dalam tim yang dihuni pemain-pemain Super League. Seperti Thom Haye, Rayhan Hannan, Arkhan Fikri, Beckham Putra, Wahyu Prasetyo, Witan Sulaeman serta Egy Maulana Vikri.

Sementara di tim putih, diperkuat wajah baru dan pemain yang sudah lama tidak mendapat panggilan. Mereka adalah Eksel Runtukahu, Muhammad Ferarri, Jens Raven, hingga Saddil Ramdani.

Yang menarik, nama Luke Vickery ikut memperkuat tim putih dalam sesi internal game Timnas Indonesia. Sama seperti Mitchell Baker, pemain MacArthur FC itu juga sedang dalam proses naturalisasi.

Adapun jalannya sesi internal game tim merah vs putih berjalan begitu seru. Pesta gol pun terjadi dalam laga tersebut, di mana terdapat total sembilan gol yang tercipta.

Tim putih keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 5-4. Penyerang Bali United FC, Jens Raven jadi bintang dengan mencetak hattrick ke gawang tim merah. Sementara dua gol lainnya dicetak oleh Saddil Ramdani dan Eksel Runtukahu.