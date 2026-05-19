Johann Zarco Dipulangkan dari Rumah Sakit usai Kaki Terjepit Motor Bagnaia di MotoGP Catalunya 2026

JawaPos.com - Johann Zarco dipulangkan dari rumah sakit usai mengalami kecelakaan horor pada MotoGP Catalunya 2026 di Sirkuit de Barcelona-Catalunya, Minggu (17/5). Pembalap Castrol Honda LCR itu lolos dari cedera patah tulang serius meski sempat terjepit motor Ducati milik Francesco Bagnaia dan kini melanjutkan pemulihan di Prancis.

Insiden mengerikan itu terjadi saat balapan berlangsung sengit di Catalunya. Kaki kiri Zarco terjepit di sela roda belakang motor Ducati Lenovo Team milik Francesco Bagnaia hingga membuat pembalap asal Prancis tersebut harus mendapat penanganan intensif di rumah sakit.

Bagaimana Kondisi Johann Zarco Setelah Kecelakaan? Johann Zarco memastikan kondisinya mulai membaik setelah menjalani pemeriksaan medis pasca-insiden besar di MotoGP Catalunya 2026. Pembalap bernomor #5 itu mengaku tidak mengalami patah tulang besar, meski ada cedera kecil di bagian kaki kirinya.

”Kami masih menunggu hasil tes,” kata Zarco melalui akun Instagram pribadinya. Dia juga mengaku masih mengenakan penyangga leher selama menjalani observasi medis di rumah sakit Barcelona.

”Saya memakai penyangga leher, tetapi itu lebih mengganggu daripada menyakitkan. Terutama lutut saya, ligamennya, namun tulang paha saya tidak patah,” lanjut dia.

Zarco mengungkapkan ada fraktur kecil di bagian bawah tulang betis dekat pergelangan kaki kiri. Meski demikian, kondisinya jauh lebih baik dibanding kekhawatiran awal setelah kecelakaan yang membuat banyak pihak panik di lintasan.

”Saya mengalami fraktur kecil di bagian bawah tulang betis saya, di luar pergelangan kaki kiri saya. Saya akan terus memberi Anda kabar terbaru, tetapi saya hanya ingin meyakinkan Anda. Lebih takut daripada sakit,” ucap Zarco.

Pembalap LCR Honda itu juga sempat menjalani observasi semalaman di rumah sakit sebelum akhirnya diizinkan pulang pada Senin (18/5). Tim medis memilih langkah hati-hati untuk memastikan tidak ada cedera lanjutan akibat benturan keras tersebut.