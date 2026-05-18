Red Flag Dua Kali Warnai MotoGP Catalunya 2026 Usai Insiden Pedro Acosta, Alex Marquez dan Johan Zarco

Johan Zarco alami crash di MotoGP Catalunya (Crash)
JawaPos.com – Balapan MotoGP Catalunya 2026 berlangsung dramatis setelah dua insiden besar memaksa panitia menghentikan perlombaan melalui pengibaran bendera merah sebanyak dua kali.
Dilansir dari laman Crash pada Minggu (17/5), Kecelakaan pertama melibatkan Pedro Acosta dan Alex Marquez, sedangkan insiden kedua menyeret Johann Zarco bersama Luca Marini dan Francesco Bagnaia.
Rangkaian kejadian tersebut membuat jalannya grand prix terganggu sekaligus memunculkan kekhawatiran terhadap keselamatan para pembalap.
Insiden pertama terjadi pada lap ke-12 ketika Pedro Acosta mengalami masalah teknis pada motor KTM miliknya saat memasuki lintasan lurus belakang. Acosta yang kehilangan kecepatan sempat mengangkat tangan sebagai tanda peringatan kepada pembalap di belakangnya, tetapi Alex Marquez tidak mampu menghindar dan menabrak bagian belakang motor tersebut.
Benturan keras membuat Marquez kehilangan kendali sebelum terjatuh dengan kecepatan tinggi hingga motornya hancur berkeping-keping di lintasan.
Puing-puing dari motor Alex Marquez kemudian mengenai Fabio Di Giannantonio yang berada tidak jauh di belakang. Pembalap VR46 Ducati itu terlihat menahan rasa sakit setelah terkena bagian motor yang terlepas, sementara Raul Fernandez dan Johann Zarco juga ikut terdampak dalam situasi tersebut.
Alex Marquez yang tetap sadar langsung mendapatkan penanganan medis di pinggir lintasan sebelum dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan.
Akibat insiden besar tersebut, balapan dihentikan sementara dan dijadwalkan kembali dimulai menggunakan posisi terakhir sebelum penghentian. Pihak KTM menjelaskan bahwa masalah teknis yang dialami Pedro Acosta tidak berkaitan dengan gangguan lain pada motor tim mereka sepanjang akhir pekan.
