Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Selasa, 19 Mei 2026 | 00.54 WIB

Red Flag Dua Kali Warnai MotoGP Catalunya 2026 Usai Insiden Pedro Acosta, Alex Marquez dan Johan Zarco

Johan Zarco alami crash di MotoGP Catalunya (Crash) - Image

Johan Zarco alami crash di MotoGP Catalunya (Crash)

JawaPos.com – Balapan MotoGP Catalunya 2026 berlangsung dramatis setelah dua insiden besar memaksa panitia menghentikan perlombaan melalui pengibaran bendera merah sebanyak dua kali.

Dilansir dari laman Crash pada Minggu (17/5), Kecelakaan pertama melibatkan Pedro Acosta dan Alex Marquez, sedangkan insiden kedua menyeret Johann Zarco bersama Luca Marini dan Francesco Bagnaia.

Rangkaian kejadian tersebut membuat jalannya grand prix terganggu sekaligus memunculkan kekhawatiran terhadap keselamatan para pembalap.

Insiden pertama terjadi pada lap ke-12 ketika Pedro Acosta mengalami masalah teknis pada motor KTM miliknya saat memasuki lintasan lurus belakang. Acosta yang kehilangan kecepatan sempat mengangkat tangan sebagai tanda peringatan kepada pembalap di belakangnya, tetapi Alex Marquez tidak mampu menghindar dan menabrak bagian belakang motor tersebut.

Benturan keras membuat Marquez kehilangan kendali sebelum terjatuh dengan kecepatan tinggi hingga motornya hancur berkeping-keping di lintasan.

Puing-puing dari motor Alex Marquez kemudian mengenai Fabio Di Giannantonio yang berada tidak jauh di belakang. Pembalap VR46 Ducati itu terlihat menahan rasa sakit setelah terkena bagian motor yang terlepas, sementara Raul Fernandez dan Johann Zarco juga ikut terdampak dalam situasi tersebut.

Alex Marquez yang tetap sadar langsung mendapatkan penanganan medis di pinggir lintasan sebelum dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan.

Akibat insiden besar tersebut, balapan dihentikan sementara dan dijadwalkan kembali dimulai menggunakan posisi terakhir sebelum penghentian. Pihak KTM menjelaskan bahwa masalah teknis yang dialami Pedro Acosta tidak berkaitan dengan gangguan lain pada motor tim mereka sepanjang akhir pekan.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Pecco Bagnaia Akhirnya Podium di MotoGP Catalunya 2026 Setelah Joan Mir Langgar Aturan Tekanan Ban - Image
Sports

Pecco Bagnaia Akhirnya Podium di MotoGP Catalunya 2026 Setelah Joan Mir Langgar Aturan Tekanan Ban

Senin, 18 Mei 2026 | 22.29 WIB

Gresini Konfirmasi Alex Marquez Alami Patah Tulang Setelah Insiden Hebat di MotoGP Catalunya - Image
Sports

Gresini Konfirmasi Alex Marquez Alami Patah Tulang Setelah Insiden Hebat di MotoGP Catalunya

Senin, 18 Mei 2026 | 18.39 WIB

Jorge Martin Meminta Maaf pada Tim Aprilia Usai Bersikap Emosional di Garasi, Imbas Insiden dengan Raul Fernandez - Image
Sports

Jorge Martin Meminta Maaf pada Tim Aprilia Usai Bersikap Emosional di Garasi, Imbas Insiden dengan Raul Fernandez

Senin, 18 Mei 2026 | 17.15 WIB

Terpopuler

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas - Image
1

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

2

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

5

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

6

Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2

7

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

8

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

9

12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta

10

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore