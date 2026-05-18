Fabio Di Giannantonio Tampil Mengejutkan Setelah Menangi MotoGP 2026 Catalunya Usai Terlibat Insiden Besar

Fabio Di Giannantonio (Instagram @vr46racingteam)
JawaPos.com – Fabio Di Giannantonio secara mengejutkan berhasil menjuarai Grand Prix Catalunya 2026 setelah balapan diwarnai dua insiden besar dan penghentian lomba melalui bendera merah.
Dilansir dari laman Crash pada Minggu (17/5), Pembalap tim VR46 Ducati itu mengakhiri penantian kemenangan MotoGP selama tiga tahun dengan tampil impresif dalam balapan yang berlangsung penuh drama.
Kemenangan tersebut menjadi yang pertama bagi Di Giannantonio sejak musim 2023 sekaligus menghidupkan kembali momentum tim VR46 di ajang MotoGP.
Balapan awalnya dihentikan pada lap ke-12 setelah kecelakaan besar melibatkan Pedro Acosta dan Álex Márquez. Insiden bermula ketika motor KTM milik Acosta mengalami gangguan teknis dan kehilangan tenaga di lintasan lurus belakang usai Tikungan 9.
Alex Marquez yang berada tepat di belakang tidak mampu menghindar hingga menabrak motor Acosta dan mengalami kecelakaan keras sebelum dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi sadar.
Di Giannantonio turut menjadi korban dalam insiden tersebut setelah terkena roda motor yang terlepas akibat benturan hebat. Meski mengalami cedera pada tangan, pembalap Italia itu tetap melanjutkan perlombaan setelah balapan dimulai ulang.
Ketangguhan Di Giannantonio menjadi sorotan karena tetap tampil kompetitif meskipun baru saja terlibat kecelakaan serius.
Namun, drama kembali terjadi saat balapan restart pertama berlangsung ketika kecelakaan lain melibatkan Johann Zarco, Luca Marini, dan Francesco Bagnaia di tikungan pertama. Zarco dilaporkan mengalami cedera kaki kiri dan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Kondisi tersebut membuat panitia kembali menghentikan balapan sebelum dilakukan restart kedua dengan format 12 lap.
