Gresini Racing Ungkap Kondisi Alex Marquez Usai Operasi, Buntut Kecelakaan Horor MotoGP Catalunya 2026

Gresini Racing Ungkap Kondisi Terkini Alex Marquez Usai Kecelakaan Horor di MotoGP Catalunya 2026. (Dok. IG @gresiniracing)
JawaPos.com - Gresini Racing memberikan kabar terkini mengenai situasi Alex Marquez usai kecelakaan horor di MotoGP Catalunya 2026. Pihak tim menyampaikan bahwa Alex Marquez telah menjalani operasi dengan lancar dan akan keluar dari rumah sakit hari ini.
Alex Marquez mengalami insiden mengerikan pada sesi balapan utama di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, Minggu (17/5) malam WIB. Adik kandung dari Marc Marquez itu mengalami kecelakaan mengerikan pada lap ke-12.
Alex Marquez menabrak bagian belakang motor Pedro Acosta, sehingga kehilangan kendali. Motor Desmosedici miliknya hancur lebur akibat kecelakaan tersebut.
Akibat kecelakaan itu, ia mengalami cedera patah tulang selangka kanan dan tulang marginal vertebra C7 yang mengharuskannnya menjalani operasi.
Nah, Gresini Racing mengungkap bahwa operasi Alex Marquez berjalan lancar. Kampiun Moto2 2019 itu pun sudah diperbolehkan meninggalkan rumah sakit untuk menjalani rawat jalan.
“Alex Marquez berhasil menjalani operasi tadi malam akibat patah tulang selangka kanan,” tulis Gresini Racing dalam akun instagram resminya, Senin (18/5/2026).
“Cedera tersebut ditangani dengan pemasangan pelat oleh Anna Carreras, David Benito, dan Paula Barragán di Hospital General de Catalunya. Ia dijadwalkan meninggalkan rumah sakit pada sore hari ini,” sambungnya.
Sebelumnya, Alex Marquez, telah mengungkapkan soal kondisinya. Pembalap berusia 30 tahun itu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua orang yang telah mengirimkan doa dan dukungan terbaikn untuknya.
“Semuanya terkendali!! Malam ini saya harus menjalani operasi, tetapi saya tidak mungkin berada di tangan yang lebih baik,” tulis Alex Marquez dalam instagramnya.
“Terima kasih banyak kepada semua orang yang telah peduli dan atas pesan-pesan dukungan serta kasih sayang yang saya terima,” tambahnya.
