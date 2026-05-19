Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 19 Mei 2026 | 14.57 WIB

Operasi Alex Marquez Berjalan Sukses! Korban Kecelakaan Horor MotoGP Catalunya 2026 Mulai Pemulihan

Alex Marquez menjalani operasi sukses usai mengalami kecelakaan horor pada MotoGP Catalunya 2026 di Barcelona. (Gresini)

JawaPos.com - Pembalap Alex Marquez sukses menjalani operasi patah tulang selangka usai mengalami kecelakaan horor pada MotoGP Catalunya 2026 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Minggu (17/5). Rider BK8 Gresini Racing MotoGP itu juga didiagnosis mengalami fraktur kecil pada tulang belakang C7 setelah insiden mengerikan yang sempat membuat balapan penuh ketegangan.

Kabar terbaru datang dari tim Gresini Racing yang memastikan operasi berjalan lancar pada Minggu (17/5) malam waktu setempat. Cedera patah tulang selangka kanan Alex Marquez berhasil distabilkan menggunakan pemasangan pelat.

Pembalap bernomor #73 itu sebelumnya langsung dilarikan ke rumah sakit usai mengalami kecelakaan hebat dalam balapan utama MotoGP Catalunya 2026. Pemeriksaan medis lanjutan menunjukkan adanya cedera serius pada bagian bahu dan lehernya.

Alex Marquez dijadwalkan meninggalkan Rumah Sakit Umum Catalunya pada Senin (18/5) sore waktu setempat. Setelah itu, dia akan melanjutkan proses pemulihan dan rehabilitasi di rumahnya.

Bagaimana Kondisi Terbaru Alex Marquez Setelah Operasi?

Kondisi terbaru Alex Marquez disebut cukup positif setelah menjalani tindakan operasi. Tim medis berhasil menangani cedera patah tulang selangka kanan yang menjadi perhatian utama pasca kecelakaan di Catalunya.

Direktur Olahraga Gresini Racing, Michele Masini, mengungkapkan rasa lega setelah menerima kabar langsung dari Alex Marquez. Dia bahkan sempat melakukan panggilan video dengan pembalap asal Spanyol tersebut.

”Kami cukup senang dengan berita terbaru yang kami terima. Kami juga menerima panggilan video darinya yang memberi tahu kami bahwa operasi tulang selangka kanannya berjalan dengan baik,” ujar Michele Masini.

Masini menambahkan tim kini masih menunggu perkembangan kondisi cedera pada tulang belakang C7. Meski begitu, pihak tim merasa situasi terburuk sudah berhasil dilewati.

”Kami hanya perlu menunggu pemeriksaan untuk C7, tetapi saya pikir cerita terburuk telah berlalu. Sekarang kami perlu membawa Alex pulang, membiarkannya beristirahat, melakukan fisioterapi, dan semua hal itu,” lanjut Masini.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
