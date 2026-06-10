Terbongkar! Motor Jatuh dan Rusak di FP2 Bikin Veda Ega Pratama Kesulitan Bersaing di Moto3 Hungaria 2026

JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama mengungkap penyebab utama performanya kurang maksimal pada balapan Moto3 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park. Kecelakaan yang dialaminya pada sesi Free Practice 2 (FP2) membuat motor harus diperbaiki dan program simulasi balapan gagal dijalankan, sehingga setelan motor belum siap saat race berlangsung.

Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat Veda kesulitan bersaing sepanjang balapan, meski sebelumnya mampu mengamankan posisi start yang cukup menjanjikan dari urutan kesembilan.

Mengapa Veda Ega Pratama Kesulitan saat Balapan Moto3 Hungaria? Veda mengakui persiapannya menuju balapan utama tidak berjalan sesuai rencana setelah mengalami kecelakaan pada sesi FP2, Sabtu (6/6/2026).

Padahal sesi tersebut biasanya dimanfaatkan tim untuk melakukan simulasi balapan sekaligus mencari setelan motor terbaik.

Akibat insiden itu, motor Honda Team Asia miliknya mengalami kerusakan dan membutuhkan waktu perbaikan. Situasi tersebut membuat Veda gagal menyelesaikan program long run yang telah disiapkan tim sebelum balapan.

“Biasanya kami melakukan simulasi race (balapan). Akan tetapi, saya malah jatuh di lap ketiga dan motornya perlu waktu untuk diperbaiki. Akhirnya tidak bisa lanjut. Jadi setting-an motornya belum siap untuk race karena memang belum sempat simulasi race,” ujar Veda.

Kegagalan menjalani simulasi balapan berdampak cukup besar karena Balaton Park merupakan sirkuit baru dengan karakter yang menuntut adaptasi cepat.

Pembalap asal Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu harus menghadapi banyak variabel yang belum sepenuhnya dipahami saat balapan berlangsung.