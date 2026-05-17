Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 17 Mei 2026 | 15.29 WIB

Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Catalunya 2026! Jorge Martin Bangkit atau Kian Terpuruk?

Jorge Martin berusaha bangkit pada balapan utama MotoGP Catalunya 2026 usai mengalami empat crash dalam dua hari di Barcelona. (Dok. MotoGP) - Image

Jorge Martin berusaha bangkit pada balapan utama MotoGP Catalunya 2026 usai mengalami empat crash dalam dua hari di Barcelona. (Dok. MotoGP)

JawaPos.com — Balapan utama MotoGP Catalunya 2026 bakal berlangsung di Sirkuit Catalunya, Minggu (17/5/2026) malam WIB, dengan sorotan tertuju kepada Jorge Martin yang berusaha bangkit usai mengalami empat kecelakaan dalam dua hari. Seri ini juga menjadi kesempatan terakhir para rider mengamankan poin maksimal setelah sprint race penuh drama pada Sabtu (16/5/2026).

Atmosfer panas dipastikan kembali tersaji saat para rider terbaik MotoGP bertarung dalam full race yang disiarkan langsung oleh Trans7.

Nama-nama seperti Marco Bezzecchi, Pedro Acosta, hingga Fabio Di Giannantonio diprediksi tampil agresif demi merebut podium.

Mengapa Jorge Martin Jadi Sorotan di Catalunya?

Jorge Martin menjadi pusat perhatian setelah menjalani akhir pekan yang sangat berat di Barcelona.

Rider Aprilia itu mengalami empat kali crash hanya dalam dua hari, namun tetap lolos tanpa cedera serius dan masih siap tampil pada balapan utama.

Martin mengaku kesulitan menemukan limit motornya di Sirkuit Catalunya. Meski begitu, dia merasa ada perkembangan besar dari sesi sebelumnya dan yakin sebenarnya punya peluang menembus podium sprint race.

“Ini akhir pekan yang berat,” ujar Martin dikutip dari GPOne.

“Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Setelah empat kali jatuh, saya tidak mengalami cedera serius, tidak ada yang akan mencegah saya untuk balapan, tetapi tim saya bahkan tidak punya waktu untuk makan saat mereka memperbaiki motor. Saya sangat bangga pada mereka.”

Pernyataan itu memperlihatkan betapa berat tekanan yang dialami Martin sepanjang akhir pekan ini. Namun rider Spanyol tersebut tetap mencoba mengambil sisi positif dari peningkatan performanya di lintasan Catalunya.

“Saya terjatuh dua kali lagi hari ini; ini bukan yang saya inginkan, tetapi ini bagian dari proses saya,” lanjut Martin.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Terbongkar! Alasan Veda Ega Pratama Naik ke P20, Casey O’Gorman Kena Penatil Turun 12 Grid di Moto3 Catalunya 2026 - Image
Sports

Terbongkar! Alasan Veda Ega Pratama Naik ke P20, Casey O’Gorman Kena Penatil Turun 12 Grid di Moto3 Catalunya 2026

Minggu, 17 Mei 2026 | 14.42 WIB

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Start P20, Gagal Maksimalkan Flying Lap Terakhir! - Image
Sports

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Start P20, Gagal Maksimalkan Flying Lap Terakhir!

Minggu, 17 Mei 2026 | 14.40 WIB

Tim VR46 Pertamina Enduro Dikabarkan Pertimbangkan Nicolo Bulega dan Luca Marini pada Musim Depan - Image
Zodiak

Tim VR46 Pertamina Enduro Dikabarkan Pertimbangkan Nicolo Bulega dan Luca Marini pada Musim Depan

Minggu, 17 Mei 2026 | 15.50 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

5

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore