Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Catalunya 2026! Jorge Martin Bangkit atau Kian Terpuruk?

Jorge Martin berusaha bangkit pada balapan utama MotoGP Catalunya 2026 usai mengalami empat crash dalam dua hari di Barcelona. (Dok. MotoGP)
JawaPos.com — Balapan utama MotoGP Catalunya 2026 bakal berlangsung di Sirkuit Catalunya, Minggu (17/5/2026) malam WIB, dengan sorotan tertuju kepada Jorge Martin yang berusaha bangkit usai mengalami empat kecelakaan dalam dua hari. Seri ini juga menjadi kesempatan terakhir para rider mengamankan poin maksimal setelah sprint race penuh drama pada Sabtu (16/5/2026).
Atmosfer panas dipastikan kembali tersaji saat para rider terbaik MotoGP bertarung dalam full race yang disiarkan langsung oleh Trans7.
Nama-nama seperti Marco Bezzecchi, Pedro Acosta, hingga Fabio Di Giannantonio diprediksi tampil agresif demi merebut podium.
Jorge Martin menjadi pusat perhatian setelah menjalani akhir pekan yang sangat berat di Barcelona.
Rider Aprilia itu mengalami empat kali crash hanya dalam dua hari, namun tetap lolos tanpa cedera serius dan masih siap tampil pada balapan utama.
Martin mengaku kesulitan menemukan limit motornya di Sirkuit Catalunya. Meski begitu, dia merasa ada perkembangan besar dari sesi sebelumnya dan yakin sebenarnya punya peluang menembus podium sprint race.
“Ini akhir pekan yang berat,” ujar Martin dikutip dari GPOne.
“Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Setelah empat kali jatuh, saya tidak mengalami cedera serius, tidak ada yang akan mencegah saya untuk balapan, tetapi tim saya bahkan tidak punya waktu untuk makan saat mereka memperbaiki motor. Saya sangat bangga pada mereka.”
Pernyataan itu memperlihatkan betapa berat tekanan yang dialami Martin sepanjang akhir pekan ini. Namun rider Spanyol tersebut tetap mencoba mengambil sisi positif dari peningkatan performanya di lintasan Catalunya.
Baca Juga:Terbongkar! Alasan Veda Ega Pratama Naik ke P20, Casey O’Gorman Kena Penatil Turun 12 Grid di Moto3 Catalunya 2026
“Saya terjatuh dua kali lagi hari ini; ini bukan yang saya inginkan, tetapi ini bagian dari proses saya,” lanjut Martin.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!