Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Catalunya 2026! Jorge Martin Bangkit atau Kian Terpuruk?

JawaPos.com — Balapan utama MotoGP Catalunya 2026 bakal berlangsung di Sirkuit Catalunya, Minggu (17/5/2026) malam WIB, dengan sorotan tertuju kepada Jorge Martin yang berusaha bangkit usai mengalami empat kecelakaan dalam dua hari. Seri ini juga menjadi kesempatan terakhir para rider mengamankan poin maksimal setelah sprint race penuh drama pada Sabtu (16/5/2026).

Atmosfer panas dipastikan kembali tersaji saat para rider terbaik MotoGP bertarung dalam full race yang disiarkan langsung oleh Trans7.

Nama-nama seperti Marco Bezzecchi, Pedro Acosta, hingga Fabio Di Giannantonio diprediksi tampil agresif demi merebut podium.

Mengapa Jorge Martin Jadi Sorotan di Catalunya? Jorge Martin menjadi pusat perhatian setelah menjalani akhir pekan yang sangat berat di Barcelona.

Rider Aprilia itu mengalami empat kali crash hanya dalam dua hari, namun tetap lolos tanpa cedera serius dan masih siap tampil pada balapan utama.

Martin mengaku kesulitan menemukan limit motornya di Sirkuit Catalunya. Meski begitu, dia merasa ada perkembangan besar dari sesi sebelumnya dan yakin sebenarnya punya peluang menembus podium sprint race.

“Ini akhir pekan yang berat,” ujar Martin dikutip dari GPOne.

“Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Setelah empat kali jatuh, saya tidak mengalami cedera serius, tidak ada yang akan mencegah saya untuk balapan, tetapi tim saya bahkan tidak punya waktu untuk makan saat mereka memperbaiki motor. Saya sangat bangga pada mereka.”

Pernyataan itu memperlihatkan betapa berat tekanan yang dialami Martin sepanjang akhir pekan ini. Namun rider Spanyol tersebut tetap mencoba mengambil sisi positif dari peningkatan performanya di lintasan Catalunya.