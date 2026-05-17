Terbongkar! Alasan Veda Ega Pratama Naik ke P20, Casey O’Gorman Kena Penatil Turun 12 Grid di Moto3 Catalunya 2026

JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama dipastikan start dari posisi ke-20 pada balapan Moto3 Catalunya 2026 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Minggu (17/5/2026). Posisi itu naik satu tingkat setelah pembalap SIC58 Squadra Corse, Casey O'Gorman, dijatuhi penalti turun 12 grid akibat melaju sangat lambat saat sesi Q1 sehingga dinilai membahayakan rider lain.

Mengapa Veda Ega Pratama Bisa Naik ke Posisi P20? Veda Ega Pratama sebenarnya mengakhiri sesi kualifikasi Moto3 Catalunya 2026 di posisi ke-21. Rider Honda Team Asia itu gagal mengamankan tiket otomatis ke Q2 dan harus berjuang lewat sesi Q1.

Veda sempat tampil cukup menjanjikan pada awal Q1.

Pembalap asal Indonesia tersebut mampu menjaga peluang masuk empat besar, tetapi flying lap terakhirnya belum cukup untuk mendongkrak posisi meski catatan waktunya mengalami peningkatan.

Situasi kemudian berubah setelah hukuman berat kepada Casey O’Gorman. Rider SIC58 Squadra Corse itu terbukti melaju terlalu lambat di beberapa sektor lintasan saat Q1 berlangsung.

Akibat penalti tersebut, Casey O’Gorman harus turun 12 posisi start dari grid awalnya.

Keputusan itu otomatis membuat seluruh pembalap di belakangnya naik satu tingkat, termasuk Veda Ega Pratama yang akhirnya dipastikan start dari posisi ke-20.

“Hukuman berat untuk O'Gorman. Casey terbukti mengendarai motornya "sangat lambat" di beberapa sektor selama Q1 di #CatalanGP dan akan turun 12 posisi di grid menjadi ke-24,” tulis TNT Sports Bikes.

Valentin Perrone Rebut Pole Position dengan Selisih Super Tipis Sementara itu, sesi Q2 Moto3 Catalunya 2026 berlangsung sangat ketat. Pembalap Red Bull KTM Tech3, Valentin Perrone, berhasil merebut pole position usai mencatatkan waktu tercepat 1 menit 46,679 detik.