Tim VR46 Pertamina Enduro Dikabarkan Pertimbangkan Nicolo Bulega dan Luca Marini pada Musim Depan

JawaPos.com – Tim MotoGP Pertamina Enduro VR46 Racing Team milik Valentino Rossi dikabarkan berpeluang diperkuat oleh Nicolò Bulega dan Luca Marini pada musim mendatang.

Dilansir dari laman Crash pada Sabtu (16/5), Kabar tersebut muncul di tengah ketidakpastian masa depan beberapa pembalap VR46. Rossi juga memberi sinyal bahwa timnya tetap ingin mempertahankan identitas pembalap asal Italia dalam skuad.

Valentino Rossi menyampaikan kepuasannya terhadap perkembangan pembalap VR46, khususnya Fabio Di Giannantonio, yang tampil kompetitif musim ini.

Namun, Rossi mengakui terdapat kemungkinan Di Giannantonio meninggalkan tim setelah dikaitkan dengan kursi di tim pabrikan KTM. Situasi tersebut membuat VR46 mulai mempertimbangkan sejumlah opsi pembalap pengganti.

Salah satu nama yang disebut berpeluang bergabung adalah Luca Marini, adik tiri Rossi yang diperkirakan kehilangan tempat di tim pabrikan Honda.

Marini dinilai dapat menjadi opsi realistis mengingat pengalamannya di MotoGP dan kedekatannya dengan lingkungan VR46. Kehadirannya juga berpotensi memperkuat komposisi pembalap Italia di tim tersebut.

Selain Marini, pemimpin klasemen WorldSBK Ducati, Nicolò Bulega, juga disebut masuk dalam radar VR46 Pertamina Enduro. Bulega dianggap memiliki potensi besar untuk naik kelas ke MotoGP setelah tampil impresif di kejuaraan Superbike.

Kesempatan tersebut dinilai dapat membuka jalan bagi pembalap muda Italia untuk berkembang di level tertinggi balap motor.