Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Start P20, Gagal Maksimalkan Flying Lap Terakhir!

JawaPos.com — Veda Ega Pratama dipastikan memulai balapan Moto3 Catalunya 2026 dari posisi ke-20 usai gagal lolos ke Q2 pada sesi kualifikasi di Circuit de Barcelona-Catalunya, Sabtu (16/5/2026). Pembalap Honda Team Asia itu mencatat hasil kualifikasi terburuknya sepanjang musim dan harus bekerja ekstra keras saat race berlangsung Minggu sore (17/5/2026).

Kualifikasi Moto3 Catalunya 2026 berlangsung sengit sejak awal. Pembalap Red Bull KTM Tech3, Valentin Perrone, sukses mengamankan pole position setelah mencatat waktu tercepat 1 menit 46,679 detik pada sesi Q2.

Valentin Perrone Pecahkan Persaingan Ketat di Q2 Valentin Perrone tampil impresif di lintasan Catalunya dengan unggul tipis hanya 0,005 detik dari pembalap tuan rumah David Munoz yang membela Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Hasil itu sekaligus membuat Perrone menjadi polesitter berbeda keenam pada musim Moto3 2026.

Persaingan papan atas berlangsung sangat rapat sepanjang sesi Q2. Rookie Brian Uriarte juga mencuri perhatian karena untuk pertama kalinya berhasil merebut posisi start baris depan setelah menempati urutan ketiga.

David Almansa menempati posisi start keempat bersama Liqui Moly Dynavolt Intact GP. Sementara Marco Morelli dari CFMOTO Gaviota Aspar Team berada di posisi kelima dan rookie Jesus Rios melengkapi posisi enam besar.

Pemuncak klasemen sementara Moto3 2026, Maximo Quiles, justru gagal tampil dominan di Catalunya. Pembalap CFMOTO Gaviota Aspar Team itu hanya mampu mengamankan posisi start ketujuh.

Joel Kelso menempati posisi kedelapan bersama GRYD - MLav Racing. Di belakangnya ada Adrian Fernandez dari Leopard Racing serta rookie Hakim Danish yang menutup posisi sepuluh besar.

Veda Ega Pratama Gagal Maksimalkan Flying Lap Terakhir Veda Ega Pratama sebenarnya membuka sesi Q1 dengan cukup menjanjikan. Pembalap muda Indonesia itu sempat menjaga peluang untuk menembus empat besar yang menjadi syarat lolos ke Q2.