Hasil Sprint Race MotoGP Catalunya 2026: Alex Marquez Jinakkan Acosta dalam Duel Sengit di Lap Terakhir

Alex Marquez sukses memenangkan Sprint Race MotoGP Catalunya 2026 usai mengalahkan Pedro Acosta dalam duel sengit hingga tikungan terakhir di Barcelona. (Instagram/@alexmarquez73)
JawaPos.com — Alex Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP Catalunya 2026 usai mengalahkan Pedro Acosta dengan selisih sangat tipis di Circuit de Barcelona-Catalunya, Sabtu (16/5/2026). Pebalap BK8 Gresini Ducati itu mengunci kemenangan setelah bertarung ketat sepanjang 12 lap dan unggul hanya 0,041 detik di garis finis.
Sprint race berlangsung panas sejak lampu start padam. Pedro Acosta yang merebut pole position langsung mempertahankan posisi terdepan, sementara Alex Marquez yang start dari posisi ketiga langsung menempel ketat di belakang rider Red Bull KTM tersebut.
Johann Zarco dan Jorge Martin juga tampil agresif pada lap-lap awal. Jorge Martin bahkan langsung melonjak ke posisi kelima setelah memulai balapan dari urutan kesembilan.
Persaingan Alex Marquez dan Pedro Acosta menjadi pusat perhatian sepanjang sprint race MotoGP Catalunya 2026. Kedua rider silih berganti mencatat waktu tercepat sambil menjaga jarak tetap rapat di depan rombongan.
Baca Juga:Jadwal dan Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Catalunya 2026 Malam Ini! Jorge Martin Incar Puncak Klasemen
Pedro Acosta sempat terlihat nyaman memimpin balapan pada lima lap awal. Namun, Alex Marquez perlahan mulai menemukan ritme terbaiknya dan terus menempel ketat di sektor akhir lintasan Barcelona.
Momentum penting terjadi pada lap keenam saat Alex Marquez berhasil menyalip Pedro Acosta. Pebalap BK8 Gresini Ducati itu memanfaatkan kecepatan motornya di tikungan untuk mengambil alih posisi pertama.
Setelah mengambil alih pimpinan lomba, Alex langsung membuka jarak sekitar setengah detik. Meski begitu, Pedro Acosta tidak menyerah dan terus memberikan tekanan hingga lap terakhir.
Balapan sprint ini juga diwarnai insiden yang menimpa Jorge Martin. Pebalap Aprilia Racing tersebut mengalami crash di tikungan ke-10 saat balapan memasuki lap ketiga.
Baca Juga:Pedro Acosta Menggila di Catalunya! Bezzecchi Tersungkur, Pole Position Perdana MotoGP Catalunya 2026 Jadi Milik KTM
Kecelakaan itu membuat Jorge Martin gagal melanjutkan balapan setelah sebelumnya tampil impresif pada lap pembuka. Martin menjadi salah satu dari empat rider yang gagal finis bersama Maverick Vinales, Brad Binder, dan Joan Mir.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!