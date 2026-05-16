Hasil Sprint Race MotoGP Catalunya 2026: Alex Marquez Jinakkan Acosta dalam Duel Sengit di Lap Terakhir

JawaPos.com — Alex Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP Catalunya 2026 usai mengalahkan Pedro Acosta dengan selisih sangat tipis di Circuit de Barcelona-Catalunya, Sabtu (16/5/2026). Pebalap BK8 Gresini Ducati itu mengunci kemenangan setelah bertarung ketat sepanjang 12 lap dan unggul hanya 0,041 detik di garis finis.

Sprint race berlangsung panas sejak lampu start padam. Pedro Acosta yang merebut pole position langsung mempertahankan posisi terdepan, sementara Alex Marquez yang start dari posisi ketiga langsung menempel ketat di belakang rider Red Bull KTM tersebut.

Johann Zarco dan Jorge Martin juga tampil agresif pada lap-lap awal. Jorge Martin bahkan langsung melonjak ke posisi kelima setelah memulai balapan dari urutan kesembilan.

Duel Alex Marquez dan Pedro Acosta Jadi Sorotan Persaingan Alex Marquez dan Pedro Acosta menjadi pusat perhatian sepanjang sprint race MotoGP Catalunya 2026. Kedua rider silih berganti mencatat waktu tercepat sambil menjaga jarak tetap rapat di depan rombongan.

Pedro Acosta sempat terlihat nyaman memimpin balapan pada lima lap awal. Namun, Alex Marquez perlahan mulai menemukan ritme terbaiknya dan terus menempel ketat di sektor akhir lintasan Barcelona.

Momentum penting terjadi pada lap keenam saat Alex Marquez berhasil menyalip Pedro Acosta. Pebalap BK8 Gresini Ducati itu memanfaatkan kecepatan motornya di tikungan untuk mengambil alih posisi pertama.

Setelah mengambil alih pimpinan lomba, Alex langsung membuka jarak sekitar setengah detik. Meski begitu, Pedro Acosta tidak menyerah dan terus memberikan tekanan hingga lap terakhir.

Jorge Martin Crash, Fabio Di Giannantonio Naik Podium Balapan sprint ini juga diwarnai insiden yang menimpa Jorge Martin. Pebalap Aprilia Racing tersebut mengalami crash di tikungan ke-10 saat balapan memasuki lap ketiga.