Pedro Acosta Menggila di Catalunya! Bezzecchi Tersungkur, Pole Position Perdana MotoGP Catalunya 2026 Jadi Milik KTM

JawaPos.com — Pembalap Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta sukses merebut pole position MotoGP Catalunya 2026 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Sabtu (16/5/2026). Rider muda Spanyol itu tampil dominan sejak latihan hingga kualifikasi, sementara pemuncak klasemen Marco Bezzecchi justru terjatuh di Q2 dan harus puas start dari posisi ke-12.

Keberhasilan Acosta menjadi sorotan besar karena ini merupakan pole position pertamanya sejak MotoGP Jepang 2024.

Catatan impresif itu sekaligus mengakhiri puasa pole KTM sejak Pol Espargaro melakukannya pada GP Eropa 2020.

Pedro Acosta Akhirnya Pecah Telur Bersama KTM Pedro Acosta langsung menunjukkan kecepatannya sejak awal sesi Q2 MotoGP Catalunya 2026. Setelah run pertama, Acosta memimpin dengan waktu 1 menit 38,118 detik, unggul atas Alex Marquez dan Raul Fernandez.

Pada percobaan terakhir, Acosta kembali mempertajam waktunya dan memastikan pole position tetap aman di tangannya.

Hasil itu membuat pembalap berjuluk The Shark tersebut akhirnya kembali start terdepan setelah terakhir kali melakukannya di Motegi pada musim 2024.

Pole position ini juga terasa spesial bagi Red Bull KTM Factory Racing. Sebab, tim pabrikan Austria itu akhirnya kembali merebut posisi start terdepan setelah penantian hampir enam tahun di kelas premier.

Franco Morbidelli Bangkit, Valentino Rossi Ikut Tersenyum Performa mengejutkan juga ditunjukkan Franco Morbidelli dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Morbidelli tampil konsisten sejak Q1 hingga akhirnya mengamankan posisi kedua di grid MotoGP Catalunya 2026.