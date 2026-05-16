Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra, Baskoro Yudho
Sabtu, 16 Mei 2026 | 15.13 WIB

Panas Jelang MotoGP Catalunya! Diggia Tak Berniat Provokasi Pedro Acosta, Aksi Overtake Jadi Sorotan

Fabio Di Giannantonio (Dok. Instagram @fabiodiggia49) - Image

Fabio Di Giannantonio (Dok. Instagram @fabiodiggia49)

JawaPos.com - Fabio di Giannantonio menegaskan tidak ada ‘dendam’ pribadi dengan Pedro Acosta. Pembalap VR46 Ducati itu menjelaskan, jika reaksinya menoleh ke belakang seusai menyalip Acosta di Sirkuit Bugatti, Le Mans pekan lalu tidak dimaksudkan sebagai provokasi.

Aksi overtake di tikungan terakhir itu memastikan Diggia-sapaan Di Giannantonio- finis di posisi keempat. Seusai balapan, Acosta sempat mempermasalahkan gestur tersebut. Acosta menyebut, tidak ada pembalap yang pernah menyalip lalu menoleh ke belakang ke arahnya.

“Saat berada di lintasan, saya selalu mencoba memberikan segalanya dan menyalip pembalap di depan saya. Saya hanya ingin memastikan dia tidak menyalip balik, tidak lebih,” kata Acosta dikutip dari GPOne jelang balapan di Barcelona-Catalunya akhir pekan ini.

Diggia juga menepis anggapan bahwa duel tersebut merupakan lanjutan dari rumor transfer dan ketegangan antara keduanya di Assen musim lalu.

Ketika itu Acosta, yang berstatus pembalap KTM, sempat berpose di depan backdrop VR46 di paddock, sambil bercanda meminta seseorang mengambil fotonya. Aksi yang sempat direspons ketus oleh Diggia.

“Ini bukan episode kedua (setelah Assen). Saya akan melakukan overtake itu kepada siapa saja, kepada Acosta, (Franco) Morbidelli, Enea (Bastianini), atau (Luca) Marini. Semua pembalap. Ini hanya hal-hal yang dibuat jurnalis untuk memancing rivalitas,” kata Diggia.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Bahaya Nyata Veda Ega Pratama di Moto3 Catalunya 2026! Hiroshi Aoyama Bongkar Ancaman Hancurkan Mimpi Podium - Image
Sports

Bahaya Nyata Veda Ega Pratama di Moto3 Catalunya 2026! Hiroshi Aoyama Bongkar Ancaman Hancurkan Mimpi Podium

Sabtu, 16 Mei 2026 | 14.49 WIB

Bocor! Terungkap Alasan Krusial Mario Aji Absen dari Moto2 Catalunya 2026, Veda Ega Pratama Harapan Terakhir Indonesia - Image
Sports

Bocor! Terungkap Alasan Krusial Mario Aji Absen dari Moto2 Catalunya 2026, Veda Ega Pratama Harapan Terakhir Indonesia

Sabtu, 16 Mei 2026 | 14.47 WIB

Peran Rahasia Mario Aji dan Veda Ega Pratama! Kiandra Ramadhipa Bongkar Resep Mental Baja Bersaing di Level Dunia - Image
Sports

Peran Rahasia Mario Aji dan Veda Ega Pratama! Kiandra Ramadhipa Bongkar Resep Mental Baja Bersaing di Level Dunia

Sabtu, 16 Mei 2026 | 14.45 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

4

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

5

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

6

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

7

Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat

8

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore