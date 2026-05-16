Jadwal dan Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Catalunya 2026 Malam Ini! Jorge Martin Incar Puncak Klasemen

JawaPos.com — Sprint race MotoGP Catalunya 2026 bakal berlangsung di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol pada Sabtu (16/5/2026) pukul 20.00 WIB. Balapan pendek seri keenam MotoGP 2026 itu dapat disaksikan melalui siaran langsung SPOTV dan live streaming Vidio, saat para pembalap memburu tambahan maksimal 12 poin demi memperbaiki posisi klasemen sementara.

Jorge Martin Berpeluang Gusur Marco Bezzecchi Sprint race MotoGP Catalunya 2026 menjadi kesempatan penting bagi Jorge Martin untuk merebut puncak klasemen. Pembalap asal Spanyol tersebut saat ini hanya terpaut satu poin dari Marco Bezzecchi yang memimpin dengan 128 poin.

Tambahan 12 poin dari sprint race bisa langsung mengubah posisi klasemen MotoGP 2026. Situasi itu membuat balapan hari Sabtu diprediksi berlangsung agresif sejak lap pertama.

Martin juga sedang berada dalam tren positif dalam sprint race musim ini. Rider tersebut sudah dua kali finis terdepan sepanjang MotoGP 2026 berlangsung.

Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen karena cedera. Kondisi tersebut membuat persaingan perebutan kemenangan sprint race Catalunya diprediksi semakin terbuka.

Daftar Juara Sprint Race MotoGP 2026 MotoGP 2026 sejauh ini menghadirkan tiga pemenang berbeda dalam sprint race. Pedro Acosta menjadi pembalap pertama yang merebut kemenangan saat sprint race MotoGP Thailand.

Jorge Martin kemudian tampil impresif dengan menjadi juara sprint race MotoGP Amerika Serikat dan MotoGP Prancis. Konsistensi Martin membuatnya terus menempel ketat di papan atas klasemen.

Di sisi lain, Marc Marquez sebelumnya juga sempat meraih kemenangan dalam sprint race MotoGP Brasil dan Spanyol.