Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2

Veda Ega Pratama menunjukkan peningkatan performa dengan finis posisi ke-13 pada FP2 Moto3 Catalunya 2026 di Barcelona. (Honda Team Asia)
JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finis di posisi ke-13 pada sesi Free Practice 2 Moto3 Catalunya 2026 di Circuit de Barcelona-Catalunya, Sabtu (16/5).
Rider Honda Team Asia itu menunjukkan peningkatan signifikan setelah sempat tercecer di papan bawah sebelum akhirnya mencatat waktu terbaik 1 menit 48,152 detik.
Cuaca cerah menyambut jalannya FP2 Moto3 Catalunya 2026 di Circuit de Barcelona-Catalunya. Tribun penonton juga mulai dipenuhi pecinta balap motor yang datang membawa atribut dukungan untuk para pembalap favorit mereka.
Sesi FP2 dimulai tepat pukul 14.00 WIB dengan seluruh rider langsung turun ke lintasan. Setelah menyelesaikan satu putaran pemanasan, para pembalap mulai memaksimalkan kecepatan demi memburu catatan waktu tercepat.
Pada lap awal, Veda Ega Pratama sempat berada di posisi ke-18. Pembalap muda Indonesia itu berada tepat di depan rekan setimnya di Honda Team Asia asal Jepang, Zen Mitani.
Persaingan ketat membuat posisi para pembalap terus berubah sepanjang sesi berlangsung. Veda bahkan sempat turun hingga posisi ke-21 sebelum perlahan memperbaiki catatan waktunya dan naik ke peringkat ke-11 sementara.
Saat sesi menyisakan sembilan menit, Veda mencatatkan waktu terbaik sementara 1 menit 49,000 detik. Catatan tersebut membuatnya berada di posisi ke-22 pada klasemen sementara FP2 Moto3 Catalunya 2026.
Namun, Veda mampu tampil lebih agresif pada menit-menit akhir sesi. Pembalap binaan Astra Honda itu sukses mempertajam waktunya menjadi 1 menit 48,152 detik dan menutup latihan bebas kedua di posisi ke-13.
Hasil tersebut menjadi salah satu peningkatan penting bagi Veda sepanjang akhir pekan balapan di Catalunya. Sebab, sebelumnya ia hanya mencatatkan waktu 1 menit 50,142 detik pada FP1.
