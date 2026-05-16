Melawan Takdir! Veda Ega Pratama Tembus P7 Q1 Moto3 Catalunya 2026, Start Balapan P21 Besok

Veda Ega Pratama tampil impresif dengan finis keempat pada Moto3 GP Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans. (Honda)
JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama sukses menembus posisi ketujuh pada sesi Q1 Moto3 Catalunya 2026 di Circuit de Barcelona-Catalunya, Sabtu (16/5/2026). Rider Honda Team Asia itu mencatatkan waktu 1 menit 47,636 detik dan terus menunjukkan peningkatan performa sejak sesi latihan bebas.
Atmosfer Catalunya sudah terasa panas sejak FP2 dimulai pukul 14.00 WIB. Ribuan penonton memadati tribun Circuit de Barcelona-Catalunya dengan atribut tim dan pembalap favorit masing-masing.
Bagaimana Perjuangan Veda Ega Pratama di FP2?
Veda Ega Pratama sempat mengalami naik turun posisi saat sesi FP2 Moto3 Catalunya 2026 berlangsung.
Pembalap asal Indonesia itu bahkan sempat tercecer hingga posisi ke-21 sebelum akhirnya bangkit dan menutup sesi di peringkat ke-13.
Pada awal sesi, Veda langsung mencoba membangun ritme setelah satu putaran pemanasan. Dalam catatan waktu pertama, pembalap Honda Team Asia itu berada di posisi ke-18, tepat di depan rekan setimnya asal Jepang, Zen Mitani.
Fluktuasi posisi terjadi cukup ekstrem sepanjang FP2. Veda sempat naik ke posisi ke-11, namun kembali turun ketika pembalap lain memperbaiki lap time mereka menjelang akhir sesi.
Saat sesi menyisakan sembilan menit, catatan waktu terbaik Veda masih berada di angka 1 menit 49,000 detik. Waktu tersebut membuatnya tertahan di posisi ke-22 sementara dan situasi terlihat cukup sulit.
Namun, Veda berhasil melakukan peningkatan signifikan pada lap-lap terakhir. Dia akhirnya menutup FP2 di posisi ke-13 dengan torehan 1 menit 48,152 detik.
