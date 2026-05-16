Veda Ega Pratama Gagal ke Q2 Moto3 Catalunya 2026! Rekor Ganas Sirkuit Barcelona Jadi Sorotan

JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama gagal menembus Q2 Moto3 Catalunya 2026 usai finis di posisi ketujuh pada sesi Q1 di Circuit de Barcelona-Catalunya, Sabtu (16/5/2026). Hasil itu membuat rider Honda Team Asia tersebut harus memulai balapan dari posisi ke-21, meski sempat menunjukkan peningkatan performa sepanjang akhir pekan.

Atmosfer panas langsung terasa sejak sesi FP2 digelar di Circuit de Barcelona-Catalunya. Tribun mulai dipenuhi penonton yang membawa atribut tim dan pembalap favorit mereka.

Tepat pukul 14.00 WIB, para pembalap Moto3 mulai memasuki lintasan untuk menjalani latihan bebas kedua. Veda Ega Pratama langsung mencoba mencari ritme terbaik sejak lap awal.

Pada catatan waktu pertama, Veda berada di posisi ke-18. Rider muda Indonesia itu tepat berada di belakang rekan setimnya di Honda Team Asia, Zen Mitani.

Performa Veda Ega Pratama Sempat Naik Turun di FP2 Veda Ega Pratama mengalami fluktuasi posisi sepanjang sesi FP2 Moto3 Catalunya 2026. Sempat tercecer ke posisi ke-21, Veda juga pernah naik hingga urutan ke-11 sebelum akhirnya menutup sesi di peringkat ke-13.

Saat sesi menyisakan sembilan menit, Veda membukukan waktu terbaik 1 menit 49,000 detik. Catatan itu sempat membuatnya tertahan di posisi ke-22 klasemen sementara.

Namun, pembalap asal Indonesia tersebut berhasil memperbaiki waktunya menjelang akhir sesi. Veda menuntaskan FP2 dengan torehan 1 menit 48,152 detik.

Catatan tersebut hanya sedikit lebih lambat dibanding practice sebelumnya yang mencapai 1 menit 48,136 detik. Meski demikian, peningkatan performa masih terlihat jika dibandingkan FP1 yang mencatat waktu 1 menit 50,142 detik.