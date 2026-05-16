Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 17 Mei 2026 | 01.20 WIB

Persaingan Sengit! Performa Veda Ega Pratama Meroket, Hakim Danish Merosot Tajam di Moto3 Catalunya 2026

Veda Ega Pratama tampil impresif di Moto3 Prancis 2026 dan kini menembus lima besar klasemen sementara Moto3 2026. (Honda)

JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menunjukkan peningkatan signifikan dalam tiga sesi Moto3 Catalunya 2026 di Circuit de Barcelona, Spanyol, Sabtu (16/5/2026). Rider Honda Team Asia itu sukses melonjak dari posisi ke-23 pada FP1 menjadi peringkat ke-13 di FP2, sementara rival Asia Tenggara asal Malaysia, Hakim Danish, justru mengalami penurunan performa pada hari kedua.

Performa Veda Ega Pratama menjadi sorotan setelah konsisten memperbaiki catatan waktunya sejak sesi pertama digelar di Catalunya.

Pembalap asal Yogyakarta tersebut perlahan mulai menemukan ritme terbaiknya di lintasan yang terkenal teknis dan menuntut presisi tinggi.

Pada sesi free practice one (FP1), Veda Ega Pratama masih kesulitan menembus papan tengah. Catatan waktu 1 menit 50,142 detik membuatnya hanya berada di posisi ke-23 dari total 26 pembalap.

Posisi itu sempat membuat Veda tertinggal cukup jauh dari para pembalap terdepan. Namun, situasi berubah drastis ketika dirinya tampil lebih agresif dalam sesi practice pada Jumat (15/5/2026) sore.

Bagaimana Veda Ega Pratama Bisa Bangkit di Catalunya?

Veda Ega Pratama langsung menunjukkan perkembangan signifikan saat sesi practice berlangsung. Pembalap muda Indonesia itu mencatatkan waktu 1 menit 48,136 detik dan naik ke urutan ke-19 klasemen kombinasi.

Meski belum cukup untuk menembus zona aman Q2, peningkatan lebih dari dua detik dari FP1 menjadi bukti adaptasi Veda berjalan positif.

Dia mulai mampu menjaga racing line dan memaksimalkan performa motor Honda Team Asia di beberapa sektor cepat Circuit de Barcelona.

